به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز دوشنبه ۳ آذر ۱۴۰۴ زمین‌لرزه‌ای با بزرگی ۳.۳ ریشتر بخش‌هایی از شهرستان‌های غرب هرمزگان را لرزاند. این زمین‌لرزه در ساعت ۱۳:۳۶:۵۴ به وقت محلی و در عمق ۱۷ کیلومتری زمین توسط مرکز لرزه‌نگاری کشوری ثبت شده است.

بر پایه اطلاعات اولیه منتشرشده، کانون این رخداد لرزه‌ای در موقعیت طول جغرافیایی ۵۵.۰۲ و عرض جغرافیایی ۲۶.۸۶ قرار داشته و شهر کُنگ در فاصله ۲۹ کیلومتری، بندرلنگه در فاصله ۳۵ کیلومتری و بندر خمیر در فاصله ۵۷ کیلومتری از مرکز زلزله قرار گرفته‌اند.

نزدیک‌ترین مراکز استان به محل وقوع زلزله نیز بندرعباس در ۱۳۰ کیلومتری و شیراز در ۳۹۲ کیلومتری گزارش شده‌اند.

این زمین لرزه خسارتی در پی نداشته است.