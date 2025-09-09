به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در سفر به استان گلستان، از دادسرای مرکز این استان بازدید کرد و ضمن بررسی روند رسیدگی به پرونده‌های مختلف، دیداری با مسئولان قضائی داشت.

این بازدید در راستای سرکشی‌های میدانی رئیس دستگاه قضا برای آسیب‌شناسی وضعیت قضائی کشور و به‌ویژه سرعت‌بخشیدن به روند رسیدگی به پرونده‌های پیچیده صورت گرفت.

در این سفر، رئیس قوه قضائیه به بررسی چند پرونده ویژه، از جمله پرونده‌های اقتصادی، اجتماعی و جنایی پرداخته و نظرات تخصصی خود را به مقامات قضائی و بازپرسان منتقل کرد.

بررسی پرونده کلاهبرداری شبکه‌ای ۸۰۰ میلیارد تومانی

یکی از مهم‌ترین پرونده‌هایی که در این بازدید مورد بررسی قرار گرفت، پرونده کلاهبرداری شبکه‌ای بزرگ به ارزش ۸۰۰ میلیارد تومان بود. در این پرونده، متهمان به‌صورت سازمان‌یافته و با وعده‌های دروغین، مبالغ کلانی از شهروندان دریافت کرده و از اسناد ملکی آن‌ها سوءاستفاده می‌کردند.

رئیس قوه قضائیه در جریان بررسی این پرونده، توصیه‌های تخصصی خود را در خصوص تسریع در روند رسیدگی و شناسایی اموال نامشروع متهمان مطرح کرد.

به گفته رئیس دستگاه قضا، بررسی دقیق‌تر و تسریع در این پرونده می‌تواند به کاهش سطح جرایم مشابه در آینده کمک کند.

بازدید از پرونده اختلاس در یک وزارتخانه دولتی

رئیس قوه قضائیه همچنین در جریان بازدید از شعبه نهم بازپرسی دادسرای مرکز استان گلستان، به بررسی پرونده اختلاس سنگین از یک وزارتخانه پرداخت. متهم در این پرونده، با جعل امضا مدیرعامل یک شرکت دولتی، اقدام به خروج وجوه از حساب‌های شرکت کرده بود. وجوه اختلاس‌شده به حساب‌های شخصی و از آن‌جا به خرید املاک، خودرو و دیگر دارایی‌ها اختصاص یافته بود.

رئیس دستگاه قضا در این خصوص، علاوه بر انتقاد از سهل‌انگاری مسئولان، تأکید کرد: باید اقدامات قانونی در خصوص هر دو طرف پرونده به دقت انجام شود.

رئیس قوه قضائیه همچنین دستور داد روند صدور کیفرخواست در این پرونده تسریع شود تا در اسرع وقت به دادگاه ارجاع شود.

پیگیری پرونده قاچاق سازمان‌یافته خودرو

در ادامه سفر، رئیس قوه قضائیه به بررسی یکی از پرونده‌های مهم قاچاق خودرو پرداخت.

این پرونده مربوط به قاچاق سازمان‌یافته خودروهایی از مدل‌های خاص از طریق مرزهای غربی کشور بود. متهمان با جعل شماره شاسی خودروهای مسروقه یا از رده خارج، اقدام به واردات غیرقانونی خودروها کرده و سپس آن‌ها را به بازار عرضه می‌کردند.

رئیس دستگاه قضا در این زمینه، ضمن تأکید بر لزوم تسریع در شناسایی و توقیف خودروهای قاچاق، دستور داد این پرونده به سرعت به مراحل بعدی رسیدگی برسد و خودروها توقیف شوند.

رسیدگی به پرونده جنایت سقط جنین غیرقانونی توسط پزشک عمومی

در یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های بررسی‌شده، رئیس قوه قضائیه به پرونده‌ای پرداخت که در آن یک پزشک عمومی متهم به توزیع غیرقانونی داروهای سقط جنین و انجام سقط جنین‌های غیرقانونی در استان‌های گلستان و مازندران بود. متهم، از سال ۱۳۹۴ به‌طور غیرقانونی به انجام سقط جنین‌های غیرقانونی پرداخته و این داروها را در سطح گسترده‌ای توزیع کرده بود.

رئیس قوه قضائیه ضمن انتقاد شدید از این اقدام غیرقانونی و نقض فاحش اخلاق پزشکی، تأکید کرد: در صورت اثبات جرم، هیچ‌گونه ارفاقی در قبال این پزشک صورت نخواهد گرفت.

رئیس دستگاه قضا در همین راستا، بر لزوم برخورد جدی و قاطع با متهم و جلوگیری از گسترش چنین اقداماتی تأکید کرد.

بازدید از «اتاق وضعیت محلات» و ابتکارات جهادی در مقابله با آسیب‌های اجتماعی

یکی از بخش‌های مهم سفر رئیس قوه قضائیه به استان گلستان، بازدید از «اتاق وضعیت محلات» در دادسرای مرکز استان بود.

این اتاق به‌عنوان یک مرکز جهادی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی و جرایم در محلات کم‌برخوردار راه‌اندازی شده است. طرح‌هایی که در این اتاق اجرا می‌شود، بر مبنای مشارکت فعال اهالی محله و همکاری میان مقامات قضائی و سایر دستگاه‌ها استوار است.

رئیس قوه قضائیه در این بازدید، ضمن تشویق مسئولان استان گلستان برای پیگیری این طرح‌ها، بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های مردمی در راستای پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد.

این ابتکار در واقع یک مدل جدید از تعامل مردم و مسئولان است که می‌تواند به‌طور چشمگیری به کاهش جرایم و افزایش اعتماد عمومی به سیستم قضائی کمک کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در جریان این بازدید، بر لزوم تقویت چنین طرح‌هایی و گسترش آن در سطح کشور تأکید کرد.

تأکید بر کاهش ورودی پرونده‌ها به دادسرای استان گلستان

رئیس قوه قضائیه در بخشی از سفر خود به مقامات قضائی استان گلستان توصیه کرد: تدابیری برای کاهش حجم ورودی پرونده‌ها به شعب دادسرا اتخاذ کنند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به تجربیات خود در دادسراها، خاطرنشان کرد: ورودی ماهانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ پرونده کیفری برای هر شعبه، کار طاقت‌فرسایی است و باید راهکارهایی برای کاهش این حجم از پرونده‌ها اندیشیده شود.

رئیس قوه قضائیه همچنین بر لزوم استفاده از روش‌های نوین در مدیریت پرونده‌ها و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای کاهش وقوع جرم تأکید کرد.

وی از مقامات قضائی استان خواست تا با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و استفاده از ظرفیت‌های قانونی و مردمی، به کاهش حجم پرونده‌ها و تسریع در رسیدگی به آن‌ها بپردازند.

تأکید بر اقدامات پیشگیرانه

رئیس قوه قضائیه بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه و رسیدگی سریع و قاطع به پرونده‌های قضائی تأکید کرد.

وی با اشاره به حجم بالای پرونده‌ها و پیچیدگی‌های موجود در برخی از آن‌ها، از مقامات قضائی خواست که با دقت و شجاعت به پیگیری امور پرداخته و در راستای احقاق حقوق مردم، گام‌های مؤثری بردارند.

این سفر به استان گلستان، بازتابی از عزم جدی دستگاه قضائی در مبارزه با فساد، جرم و آسیب‌های اجتماعی است و نشان می‌دهد که رئیس قوه قضائیه به‌طور مستمر در حال پیگیری مسائل مختلف قضائی در سطح کشور است.