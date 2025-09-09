به گزارش خبرنگار مهر، حسن بابایی عصر سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان علی آباد کتول که با حضور مسئولان استانی و محلی برگزار شد، با اشاره به سفر هیات عالی قضایی به استان گلستان گفت: دیدار با مردم این خطه و بررسی مشکلات آنان بسیار ارزشمند بود. در این سفر، معضلات مهم ثبتی شناسایی شد و برای حل آنها، تشکیل یک کارگروه ویژه در دستور کار قرار گرفت.
وی با یادآوری تجربه موفق حل مشکلات موقوفات در صوفیان تبریز اظهار کرد: این تجربه میتواند الگویی برای سایر نقاط کشور باشد. برای حل این مسائل، ابتدا باید گزارشهای تخصصی و کارشناسی تهیه شود تا ضمن حفظ حقوق وقف، حقوق مردم نیز تضییع نشود.
اراده جدی برای رفع مشکلات مردم
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: با همت و همدلی مسئولان محلی استان، به زودی این مشکلات برطرف خواهد شد. هرجا بتوانیم برای مردم قدمی برداریم، بدون لحظهای درنگ این کار را انجام خواهیم داد.
در این جلسه، اراضی جنگلده، نوده و ساورکلاته از مهمترین مناطق مورد بحث بودند که موضوع موقوفه بودن آنها چالشهای متعددی را برای مردم ایجاد کرده است.
موقوفات علیمردانی و حاجی فولادی؛ چالشهای قدیمی علیآباد
فرماندار علیآباد کتول نیز در این نشست با اشاره به دو موقوفه مهم شهرستان موسوم به موقوفه علیمردانی و موقوفه حاجی فولادی گفت: علیرغم تلاشهای گسترده برای کاهش مشکلات ناشی از این موضوع، همچنان موقوفات یکی از اصلیترین دغدغههای مردم این شهرستان است.
وی افزود: با وجود تنوع قومیتی در شهرستان، تلاش مجموعههای اداری و همکاری مردم سختکوش موجب شده است که علیآباد در حوزههای اجتماعی و فرهنگی وضعیت مناسبی داشته باشد.
