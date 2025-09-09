مقابله با ظلم جهانی نیازمند استفاده از ابزارهای حقوقی و انسجام داخلی

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام غلامحسین اژهای عصر سه شنبه در چهارمین گردهمایی بین المللی وحدت اقوام، ادیان و مذاهب ضمن اشاره به جنایات متعدد کشورهای مدعی حقوق بشر، از ضرورت مقابله با ظلم در سطح جهانی از طریق استفاده از ابزارهای حقوقی و قانونی در کنار قدرت منطق و استدلالهای حقوقی سخن گفت.
وی با اشاره به ضرورت تقویت وحدت در میان حقوقدانان، بر لزوم مجهز کردن کشورها به موازین حقوقی روز و ابزارهای بینالمللی برای دفاع از حقوق مظلومان تأکید کرد.
رئیس قوه قضائیه در بخشی از سخنان خود، به جنایات کشورهای غربی و مدعی حقوق بشر در کشورهای مختلف از جمله ایران، لبنان، سوریه و فلسطین اشاره کرد و گفت: کشورهایی که خود را مدافع حقوق بشر مینامند، در عمل با حمایت از تروریسم و جنگافروزی در کشورهای دیگر، حقوق بشر را به شدت نقض میکنند.
وی افزود: این کشورها با استفاده از ابزارهایی چون تحریم، جنگ و ترور، ملتها را به خاک و خون میکشند و در عین حال خود را مدعی دفاع از حقوق بشر میدانند.
اژهای با اشاره به حمایتهای آشکار آمریکا و برخی کشورهای غربی از گروههای تروریستی و اعمال فشار به کشورهای مستقل، اظهار کرد: این کشورها که خود را مدعی حقوق بشر میدانند، در عمل هیچ ابایی از حمایت از جنایات تروریستی و خشونتهای سازمانیافته ندارند. آنها در حالی که جنایات وحشیانهای را در سراسر جهان رقم میزنند، خود را مدافعان حقوق بشر معرفی میکنند.
لزوم استفاده از ابزارهای حقوقی روز برای دفاع از مظلومان
رئیس قوه قضائیه در ادامه تأکید کرد که برای مقابله با این جنایات، باید از ابزارهای حقوقی روز و قواعد بینالمللی بهطور مؤثر استفاده کرد.
وی ادامه داد: ما باید از حالت تدافعی به حالت تهاجمی در برابر این جنایتکاران حرکت کنیم. برای این منظور، حقوقدانان باید به دانش روز و ابزارهای حقوقی بینالمللی مجهز شوند تا بتوانند از حق و حقوق ملتها و مظلومان جهان دفاع کنند.
اژهای همچنین بر لزوم تقویت دادگاهها و نهادهای حقوقی کشور برای دفاع از حقوق ملت ایران و سایر ملتهای مظلوم جهان تأکید کرد.
وی گفت: باید از ظرفیتهای داخلی و بینالمللی برای مقابله با ظلم و جنایات جنگی استفاده کرد و بهویژه در عرصه حقوق بینالملل بهطور فعال و مؤثر حضور داشت.
وحدت و انسجام در میان حقوقدانان و مردم
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود، بر اهمیت وحدت و انسجام در میان حقوقدانان، قوا و مردم برای مقابله با ظلم تأکید کردند.
وی با اشاره به فرمایشات پیامبر اسلام (ص)، گفت: ما باید بهعنوان یک امت اسلامی، در برابر ظلمها و جنایات جهان معاصر متحد شویم. وحدت ما در دفاع از حقوق مظلومان و در مقابله با ظلمهای جهانی باید پایهگذار تحرکات حقوقی و سیاسی ما باشد.
اژهای همچنین بر لزوم توجه ویژه به اخلاق الهی و عدالت در درون کشور تأکید کرد و افزود: برای تحقق عدالت در سطح جهانی، ابتدا باید عدالت را در درون خود نهادینه کنیم. مبارزه با ظلم و حمایت از مظلوم باید در عمل و در اخلاق فردی و جمعی ما جاری باشد.
ضرورت مقابله با ظلم از طریق منطق و قدرت قلم
در ادامه، رئیس قوه قضائیه به راههای مختلف مقابله با ظلم اشاره کرد و گفت: امروزه در بسیاری از عرصهها نمیتوان تنها با شمشیر و اسلحه به مقابله با ظلم پرداخت. در برخی از میدانها، باید با منطق، قدرت قلم و استدلالهای حقوقی و علمی وارد عمل شد. در این راستا، باید ابزارهای حقوقی خود را تقویت کرده و با استفاده از امکانات حقوقی بینالمللی به جنگ با ظلم و جنایتهای جهانی بپردازیم.
پشتیبانی از مظلومان در عرصه بینالمللی
رئیس قوه قضائیه همچنین بر اهمیت حمایت از مظلومان در عرصه بینالمللی و لزوم توجه به حقوق بشر واقعی تأکید کرد.
وی افزود: در حالی که برخی از کشورها بهطور آشکار از جنایات جنگی و تروریستی حمایت میکنند، ما باید در کنار دفاع از حقوق ملت خود، از حقوق تمام مظلومان جهان دفاع کنیم. ما باید بهعنوان یک کشور اسلامی، در عرصه جهانی و در میان نهادهای بینالمللی، صدای مظلومان باشیم.
