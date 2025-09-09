بازدید دادستان کل کشور از کمپ ماده ۱۶ توسکستان گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد موحدی آزاد عصر سه شنبه به همراه دادستان مرکز گلستان از کمپ ماده ۱۶ توسکستان بازدید کرد و ضمن بررسی مشکلات مددجویان، دستورات لازم برای رفع آن‌ها صادر کرد.

وی از نزدیک به بررسی روند درمانی مددجویان این کمپ پرداخت. در این بازدید، مشکلات موجود در زمینه خدمات به مددجویان مورد بررسی قرار گرفت و دستورات لازم برای رفع این مشکلات صادر شد.

همچنین، ساختمان جدید کمپ که در سال جاری افتتاح شده، با هدف بهبود شرایط خدمات‌دهی، ظرفیت پذیرش این مرکز را از ۱۰۰ نفر به ۳۰۰ نفر افزایش داده است.