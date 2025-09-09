  1. استانها
  2. گلستان
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۵۱

بازدید دادستان کل کشور از کمپ ماده ۱۶ توسکستان گرگان

بازدید دادستان کل کشور از کمپ ماده ۱۶ توسکستان گرگان

گرگان-دادستان کل کشور به همراه دادستان مرکز گلستان از کمپ ماده ۱۶ توسکستان بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد موحدی آزاد عصر سه شنبه به همراه دادستان مرکز گلستان از کمپ ماده ۱۶ توسکستان بازدید کرد و ضمن بررسی مشکلات مددجویان، دستورات لازم برای رفع آن‌ها صادر کرد.

وی از نزدیک به بررسی روند درمانی مددجویان این کمپ پرداخت. در این بازدید، مشکلات موجود در زمینه خدمات به مددجویان مورد بررسی قرار گرفت و دستورات لازم برای رفع این مشکلات صادر شد.

همچنین، ساختمان جدید کمپ که در سال جاری افتتاح شده، با هدف بهبود شرایط خدمات‌دهی، ظرفیت پذیرش این مرکز را از ۱۰۰ نفر به ۳۰۰ نفر افزایش داده است.

کد خبر 6585126

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها