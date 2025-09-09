طرح «هر مسجد یک حقوقدان» در مساجد جامع سنندج اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهادر اسدی بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران استان اظهار کرد: طرح «هر مسجد یک حقوقدان» طی هفته گذشته در سه مسجد جامع دارالاحسان، قبا بهاران و حاج فیض‌الله نایسر شهر سنندج اجرا شد.

وی با اشاره به استقبال مردم از این طرح در سال گذشته افزود: حضور وکلا، قضات و حقوقدانان در مساجد و ارائه آموزش‌های حقوقی و مشاوره رایگان، نقش مؤثری در حل‌وفصل مسائل حقوقی مردم و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی داشته است.

اسدی تصریح کرد: این طرح با مشارکت دستگاه‌های مرتبط از جمله مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور، کانون‌های فرهنگی هنری مساجد و همکاری ائمه جماعات و هیأت امنای مساجد در حال اجراست.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل کردستان با بیان اینکه موضوعات مطرح‌شده در این جلسات شامل مسائل حقوقی مرتبط با قراردادها و معاملات، دعاوی خانواده، ثبت اسناد رسمی، پیشگیری از خشونت و جرایم فضای مجازی بوده است، گفت: تلاش شده تا مطالب به زبان ساده و کاربردی ارائه شود تا برای عموم قابل فهم و استفاده باشد.

این مقام قضائی هدف اصلی اجرای طرح را ارتقای آگاهی عمومی نسبت به مسائل حقوقی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی عنوان کرد و افزود: آموزش حقوقی پیشگیرانه، یکی از مؤثرترین روش‌ها برای کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی است.

اسدی در پایان از برنامه‌ریزی برای توسعه این طرح در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: مقرر شده است طرح «هر مسجد یک حقوقدان» در بیش از ۱۰۰ مسجد در سطح استان کردستان اجرا شود و عموم مردم می‌توانند از خدمات حقوقی رایگان آن بهره‌مند شوند.