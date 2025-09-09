به گزارش خبرنگار مهر، آیین رونمایی از تندیسها و سردیسهای شهدای والامقام؛ شهید محمد بروجردی، شهید علیرضا موحد دانش، شهید قدیر سرلک، شهید طیب حاج رضایی، شهید مهدی بیدی و شهید مجید عصر امروز برگزار شد.
این مراسم با حضور معاون شهردار تهران، اعضای شورای اسلامی شهر تهران و خانوادههای معظم شهدا برگزار شد.
در ادامه این مراسم، علیرضا نادعلی سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران، ضمن قدردانی از تلاشهای شهرداری منطقه ۱۵ اظهار داشت: در آستانه میلاد با سعادت حضرت پیامبر اعظم (ص) و امام صادق (ع) و در هفته وحدت، در منطقه ۱۵ که به نام بابالرضا معروف است، در جمع خانوادههای معظم شهدا حضور داریم و در آیین رونمایی از سردیسها و تندیسهایی شرکت کردهایم که به پاسداشت شهدای گرانقدر اسلام در شهر تهران ساخته شدهاند؛ شهدایی که از دوران دفاع مقدس هشتساله، انقلاب اسلامی، مدافعان حرم و همچنین شهدای جنگ ۱۲روزه هستند.
نادعلی با اشاره به اهمیت این اقدام شهرداری منطقه ۱۵ گفت: به نظر من اینکه منطقه ۱۵ شهرداری تهران خودش همتی کرده و از هنر و هنرهای تجسمی استفاده ویژهای در منطقه برای بزرگداشت مهمترین مفاخر این کشور که همان شهدا هستند، برده است، جای تقدیر و تشکر دارد و باید به مسئولان این منطقه خستهنباشید و تبریک گفت.
وی افزود: این اقدام در هر صورت یک انجام وظیفه و ادای دین حداقلی نسبت به خانواده شهدا و خصوصاً خود شهدا و راه شهداست. هرچه از شهدا بگوییم و از راه آنها گفته شود، در واقع مسیر آنها را برای نسلهای بعدی آماده میکنیم و نسلهای آینده بهتر میتوانند در این مسیر گام بگذارند.
سخنگوی شورای شهر تهران ادامه داد: انشاءالله این توجه همچنان وجود داشته باشد و در این دوره شورا و شهرداری، استفاده مناسب از ظرفیت سردیسها و تندیسها برای بزرگداشت مفاخر ادامه پیدا کند. همچنین باید از ابزار هنر برای بیان محتواهای اعتقادی، دینی، انقلاب اسلامی و نیز مفاهیم ایرانی بیش از پیش بهرهبرداری شود.
نادعلی در پایان تأکید کرد که رویکرد شورای شهر و شهرداری تهران، توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و پاسداشت یاد و نام شهدا از طریق آثار هنری است و ابراز امیدواری کرد این روند در سالهای آینده با قوت بیشتری ادامه یابد.
