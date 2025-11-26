شکار ۱۱ سارق در طرح ضربتی پلیس شاهرود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی شاهرود بابیان اینکه طرح عملیاتی مبارزه با سارقان در دستور کار پلیس قرار داشته است، بیان کرد: هدف این طرح ایجاد آرامش برای شهروندان بوده است.

وی با بیان اینکه رویکرد این طرح برخورد با برهم زنندگان نظم و امنیت در شهرستان است، افزود: این طرح‌ها با نیت فراهم ساختن امنیت پایدار برای شهروندان در دست اجرا است.

فرمانده انتظامی شاهرود بابیان اینکه مأموران انتظامی موفق به دستگیری ۱۱ سارق در بسطام شدند، ابراز داشت: این متهمان به انجام ۱۸ فقره سرقت اعتراف کردند.

شائینی با بیان اینکه هفت موتورسیکلت نیز توقیف و روانه پارکینگ شدند، تصریح کرد: این وسایل نقیله فاقد پلاک و سرقتی بودند.

وی افزود: از شهروندان درخواست داریم تا ضمن استفاده از تجهیزات ایمنی نظیر نرده، حفاظ و قفل مناسب و غیره موارد مشکوک را اطلاع دهند تا موضوع بررسی و رسیدگی شود.