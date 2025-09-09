  1. استانها
  2. خوزستان
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۳۹

۱۴۰۰ نفر در ۴۸ ساعت گذشته راهی مراکز در خوزستان شدند

۱۴۰۰ نفر در ۴۸ ساعت گذشته راهی مراکز در خوزستان شدند

اهواز - معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از مراجعه یک هزار و ۴۰۰ نفر به مراکز درمانی طی ۴۸ ساعت گذشته به دلیل مشکلات قلبی و تنفسی ناشی از آلودگی هوا خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، میثم معزی ظهر امروز سه‌شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد که در پی تشدید آلودگی هوا در استان خوزستان، یک هزار و ۴۰۰ نفر با علائم قلبی و تنفسی به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند.

وی با هشدار نسبت به خطر بالای شرایط جوی کنونی برای گروه‌های حساس، تأکید کرد: بیماران قلبی و عروقی، زنان باردار، کودکان، سالمندان و افرادی که داروهای خاص مصرف می‌کنند، در این وضعیت از منزل خارج نشوند.

معزی با اشاره به لزوم رعایت توصیه‌های بهداشتی در مواجهه با آلودگی هوا، افزود: شهروندان در صورت بروز علائم قلبی و تنفسی باید سریعاً به مراکز درمانی مراجعه کنند و بیماران خاص نیز داروهای خود را طبق برنامه مصرف کنند.

وی همچنین بیان کرد: بیمارستان‌ها و مراکز درمانی با حداکثر ظرفیت در حال خدمت‌رسانی هستند و همکاری شهروندان در رعایت نکات بهداشتی به بهبود سلامت عمومی و تسهیل روند درمان کمک خواهد کرد.

کد خبر 6585122

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها