۱۴۰۰ نفر در ۴۸ ساعت گذشته راهی مراکز در خوزستان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، میثم معزی ظهر امروز سهشنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد که در پی تشدید آلودگی هوا در استان خوزستان، یک هزار و ۴۰۰ نفر با علائم قلبی و تنفسی به بیمارستانها و مراکز درمانی مراجعه کردهاند.
وی با هشدار نسبت به خطر بالای شرایط جوی کنونی برای گروههای حساس، تأکید کرد: بیماران قلبی و عروقی، زنان باردار، کودکان، سالمندان و افرادی که داروهای خاص مصرف میکنند، در این وضعیت از منزل خارج نشوند.
معزی با اشاره به لزوم رعایت توصیههای بهداشتی در مواجهه با آلودگی هوا، افزود: شهروندان در صورت بروز علائم قلبی و تنفسی باید سریعاً به مراکز درمانی مراجعه کنند و بیماران خاص نیز داروهای خود را طبق برنامه مصرف کنند.
وی همچنین بیان کرد: بیمارستانها و مراکز درمانی با حداکثر ظرفیت در حال خدمترسانی هستند و همکاری شهروندان در رعایت نکات بهداشتی به بهبود سلامت عمومی و تسهیل روند درمان کمک خواهد کرد.
نظر شما