تولید کود گیاهی از ضایعات فضای سبز جزیره خارگ آغاز شد

محمدرضا دشتی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر از تولید و بهره‌برداری صنعتی کود گیاهی سبز از ضایعات فضای سبز این جزیره خبر داد.

وی با اشاره به اهمیت این پروژه در کاهش حجم پسماند و ارتقای کیفیت محیط زیست، توضیح داد: کود گیاهی تولید شده با بهره‌گیری از روش کمپوست‌سازی پشته‌ای و هوادهی کنترل‌شده و استفاده از ضایعات خردشده درختان محلی مانند کنار، کهور، اکالیپتوس و کن کارپوس به همت کارشناسان مدیریت عملیات عمومی تولید می‌شود.

مدیر عملیات عمومی خارگ افزود: در این فرآیند نسبت بهینه کربن به نیتروژن رعایت و دما و رطوبت به‌طور دقیق کنترل می‌شود تا تجزیه مواد به‌صورت کامل و بهداشتی انجام گیرد. استفاده از میکروارگانیسم‌های بومی تولید شده توسط کارشناسان مجموعه، علاوه بر کاهش زمان کمپوست‌سازی، کیفیت نهایی کود سبز را نیز ارتقا داده است.

وی همچنین مهم‌ترین ویژگی‌های فنی کود تولیدی را شامل بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی خاک، افزایش ظرفیت نگهداری آب، ارتقای جمعیت میکروارگانیسم‌های مفید و کاهش نیاز به کودهای شیمیایی برشمرد و تأکید کرد: این پروژه می‌تواند به عنوان الگویی موفق در مدیریت سبز و توسعه پایدار در سایر مناطق کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد.