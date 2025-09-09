دیدار مسئولان با خانواده شهید امنیت «احمد عبدالله زاده» در نخل تقی

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار فرماندار عسلویه به اتفاق سردار خرمدل فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با همراهی سرهنگ تاجیک فرمانده سپاه شهرستان معاون فرماندار، بخشدار مرکزی اعضای شورای شهر نخل تقی سه شنبه شب با حضور در منزل شهید امنیت شهید احمد عبدالله زاده در شهر نخل تقی با خانواده معزز این شهید دیدار و گفتگو کردند.

این دیدار به مناسب هفته وحدت و تکریم این خانواده شهید اهل سنت انجام گرفت.

فرمانده سپاه امام صادق استان بوشهر و فرماندار عسلویه و مسئولان حاضر در این دیدار ضمن تبریک میلاد پیامبر گرامی اسلام و امام جعفر صادق (ع) وهفته وحدت به این خانواده شهید ادای احترام کردند و از رشادت وجوانمردی این شهید امنیت که توسط تروریست‌ها در دادگستری زاهدان به شهادت رسید تجلیل کردند.

شهید «احمد عبدالله زاده» از جوانان غیور و نیکنام شهرستان عسلویه است که در حادثه تروریستی در دادگستری زاهدان به شهادت رسید.