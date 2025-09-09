به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن موسوی‌زاده، نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی عصر امروز سه‌شنبه در نشستی با جعفرزاده، معاون سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور بر ضرورت حمایت از شهرداری‌های حوزه انتخابیه، به‌ویژه شهرداری حمیدیه، تأکید کرد.

این دیدار با حضور شهردار و اعضای شورای شهر حمیدیه برگزار شد.

موسوی‌زاده اعلام کرد که سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور متعهد شده است ۵۰ درصد از هزینه‌های ملزومات موردنیاز شهرداری حمیدیه را به‌صورت بلاعوض تأمین کند.

وی افزود: هرگونه تجهیزات یا وسایلی که شهرداری حمیدیه خریداری کند، نیمی از هزینه آن توسط این سازمان پرداخت خواهد شد.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی همچنین از تخصیص قیر رایگان و سایر حمایت‌ها از محل ماده ۴۲ برای شهرداری حمیدیه که فاقد درآمد پایدار است، خبر داد.

علاوه بر این، در این نشست تصمیماتی برای حمایت از مناطق محروم حوزه انتخابیه، از جمله قلعه چنعان، اتخاذ شد تا زیرساخت‌های این مناطق نیز تقویت شود.

موسوی‌زاده با اشاره به اهمیت توسعه متوازن، اظهار کرد: این اقدامات گامی مهم در راستای محرومیت‌زدایی و بهبود خدمات شهری در مناطق کمتربرخوردار است.