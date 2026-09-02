نقدعلی: باید آمریکا را محاصره کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدتقی نقدعلی در جلسه علنی امروز چهارشنبه ۱۱ شهریورماه مجلس شورای اسلامی که بهصورت وبیناری برگزار شد، طی تذکری شفاهی اظهار کرد: جنایت سوم شب گذشته آمریکا بعد از جنایت میناب و لامرد و هدف قرار دادن جشن عروسی سیریک را محکوم میکنیم.
وی ادامه داد: رئیسجمهور آمریکا تفاهمنامه را یک کاغذ بیارزش دانسته است و در مقابل میبینیم که برخی از افراد در دولت مباحثی را مطرح میکنند که درست نیست؛ از جمله اینکه یکی از افراد گفته است «آیا اگر غنیسازی را کنار بگذاریم، میمیریم؟» که باید بگویم اتفاقاً میمیریم. مجلس باید به این اظهارات ورود کند.
نماینده مردم خمینیشهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: ما الان شاهد چرخه شروع تجاوز و پایان تجاوز توسط ایالات متحده آمریکا هستیم که البته این موضوع نشاندهنده ضعف و استیصال آمریکاست، اما ما باید به این چرخه پایان داده و آمریکا را محاصره کنیم.
نماینده مردم خمینیشهر در مجلس گفت: باید به چرخه شروع و پایان تجاوز توسط رژیم ایالات متحده آمریکا پایان داده و آمریکا را محاصره کنیم.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدتقی نقدعلی در جلسه علنی امروز چهارشنبه ۱۱ شهریورماه مجلس شورای اسلامی که بهصورت وبیناری برگزار شد، طی تذکری شفاهی اظهار کرد: جنایت سوم شب گذشته آمریکا بعد از جنایت میناب و لامرد و هدف قرار دادن جشن عروسی سیریک را محکوم میکنیم.
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