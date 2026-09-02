صمصامی: اقتصاد کشور باید آرایش جنگی به خود بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صمصامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه ۱۱ شهریورماه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از افزایش شدید قیمت ارز، اظهار کرد: متأسفانه ما شاهد افزایش شدید قیمت ارز هستیم، به‌گونه‌ای که هر روز قیمت ارز بالا می‌رود.



وی بیان کرد: اقتصاد ما باید آرایش جنگی به خود بگیرد و در این شرایط باید طرح‌هایی که منجر به بهبود اقتصادی می‌شود، در دستور کار مجلس قرار گیرد.