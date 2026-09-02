قیمت گاز در اروپا به بالاترین سطح سه سال اخیر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، بر اساس گزارشهای اخیر، قیمت گاز طبیعی اروپا بهویژه قراردادهای شاخص هلندی TTF، به دلیل نگرانی از اختلال در عرضه و تشدید درگیریهای خاورمیانه افزایش یافته و به محدوده بالای ۷۰ یورو به ازای هر مگاواتساعت رسیده است.
این افزایش قیمت همچنین موجب رشد تورم منطقه یورو شده؛ تورم در اوت به ۳.۳ درصد رسید که بالاترین سطح در سه سال اخیر است.
بر اساس برآورد اولیه یورواستات، تورم منطقه یورو در اوت ۲۰۲۶ از ۲.۹ درصد در ژوئیه به ۳.۳ درصد افزایش یافت.
عامل اصلی این جهش، انرژی بوده است؛ قیمت انرژی نسبت به سال گذشته ۱۴.۳ درصد افزایش یافته در حالی که این رقم در ژوئیه ۱۰.۳ درصد بود. افزایش قیمت نفت و گاز در پی جنگ علیه ایران و اختلال در حملونقل دریایی از طریق تنگه هرمز مهمترین عامل عنوان شده است.
همچنین بر اساس دادههای زیرساخت گاز اروپا، اروپا در ماه اوت در بحبوحه رقابت شدید با آسیا برای منابع موجود در بازار به دلیل بحران خاورمیانه، یکی از کمترین حجمهای گاز طبیعی مایع (LNG) خود را در پنج سال گذشته وارد کرده است.
نظر شما