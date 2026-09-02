خضریان: مجلس افزایش نرخ کالابرگ را پیگیری کند

به گزارش خبرنگار مهر، علی خضریان در جلسه علنی امروز چهارشنبه ۱۱ شهریورماه مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی اظهار کرد: باید تلاش کنیم تا تاب‌آوری مردم افزایش یابد و موضوعاتی در دستور کار مجلس قرار گیرد که زمینه افزایش تاب‌آوری مردم باشد.



نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: برای مثال، افزایش نرخ کالابرگ یکی از اقدامات لازم است که مجلس باید به آن ورود کند و حتماً باید به معیشت مردم رسیدگی شود.



علی نیکزاد که ریاست جلسه را بر عهده داشت، در پاسخ به این تذکر گفت: مجلس تاکنون چندین بار درباره موضوع کالابرگ با وزرا و تیم اقتصادی دولت تشکیل جلسه داده است و ما این موضوع را پیگیری کرده و باز هم پیگیری خواهیم کرد.



نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر طرح مهم مقابله با نفوذ در حال بررسی در مجلس است، گفت: ما هم به مباحث جنگی، هم به مسائل معیشتی و هم آبادانی و عمران کشور توجه داریم و همه این موضوعات را در کنار هم می‌بینیم و در اولویت مجلس قرار دادیم.