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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۱۹

خضریان: مجلس افزایش نرخ کالابرگ را پیگیری کند

خضریان: مجلس افزایش نرخ کالابرگ را پیگیری کند

نماینده مردم تهران در مجلس با تأکید بر ضرورت افزایش تاب‌آوری مردم در شرایط جنگی، گفت: افزایش نرخ کالابرگ یکی از اقدامات لازم است که مجلس باید به آن ورود کند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی خضریان در جلسه علنی امروز چهارشنبه ۱۱ شهریورماه مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی اظهار کرد: باید تلاش کنیم تا تاب‌آوری مردم افزایش یابد و موضوعاتی در دستور کار مجلس قرار گیرد که زمینه افزایش تاب‌آوری مردم باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: برای مثال، افزایش نرخ کالابرگ یکی از اقدامات لازم است که مجلس باید به آن ورود کند و حتماً باید به معیشت مردم رسیدگی شود.

علی نیکزاد که ریاست جلسه را بر عهده داشت، در پاسخ به این تذکر گفت: مجلس تاکنون چندین بار درباره موضوع کالابرگ با وزرا و تیم اقتصادی دولت تشکیل جلسه داده است و ما این موضوع را پیگیری کرده و باز هم پیگیری خواهیم کرد.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر طرح مهم مقابله با نفوذ در حال بررسی در مجلس است، گفت: ما هم به مباحث جنگی، هم به مسائل معیشتی و هم آبادانی و عمران کشور توجه داریم و همه این موضوعات را در کنار هم می‌بینیم و در اولویت مجلس قرار دادیم.

کد مطلب 6935289
زهرا علیدادی

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