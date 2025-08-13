  1. استانها
  2. مرکزی
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۷:۲۸

فرماندار اراک خواستار حذف سه پیمانکار از ارزیابی طرح نهضت ملی مسکن شد

اراک- فرماندار اراک گفت: با توجه به برخی حساسیت‌های اجتماعی در میان افکار عمومی، ضروری است سه شرکت فعال در طرح نهضت ملی مسکن از فرآیند ارزیابی خارج شوند تا از تنش‌های احتمالی ممانعت ‌کرد.

عبدالرضا حاج علی بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اینکه پروژه هشت هزار و ۸۱۰۰ واحدی ملی مسکن در مراحل ابتدایی خود قرار دارد، نباید همه ظرفیت‌ها را در یک مسیر قرار داد.

وی افزود: پیشنهاد می‌شود سه شرکت که در حال حاضر در محل پروژه‌های مسکن ملی فعالیت دارند از فرآیند ارزیابی خارج شوند و بار ارزیابی به آن‌ها اضافه نشود.

حاج علی بیگی تصریح کرد: این تصمیم به منظور پیشگیری از افزایش بار روانی و اجتماعی پروژه‌های مسکن ملی، اتخاذ شده است.

فرماندار اراک با اشاره به فضای رقابتی میان پیمانکاران و احتمال بروز توافقات پشت‌پرده در فرآیندهای رسمی، خواستار بررسی دقیق‌تر ارقام و اطلاعات ارائه‌شده توسط شرکت‌ها شد و ادامه داد: در مرحله فعلی، برخی از شرکت‌ها اطلاعات مالی خود را صادقانه‌تر ارائه داده‌اند، چرا که تصور می‌کردند رقابت رسمی در میان نیست.

وی افزود: این در حالی است که در فضای رسمی، احتمال تبانی وجود دارد که باید از آن جلوگیری شود.

حاج علی بیگی با بیان اینکه ۱۰ ماه از تجهیز کارگاه و حضور این شرکت‌ها می‌گذرد تأکید کرد: نباید زمان بیشتری از دست برود و لازم است پروژه ۸۱۰۰ واحدی به سرعت به یکی از شرکت‌های فعال فعلی واگذار شود و ادامه کار به‌صورت رسمی آغاز شود.

فرماندار اراک گفت: صدور مجوزهای لازم برای تسریع در روند واگذاری پروژه‌های مسکن ملی مورد تاکید است و امید می‌رود با آغاز رسمی عملیات اجرایی، اعتماد متقاضیان، تقویت شود.

