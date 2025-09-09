ارسال ۲۵۴ اثر به سومین جشنواره سرود فجر استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ گودرزی گفت: این جشنواره که با استقبال کم نظیر فعالان عرصه سرود مواجه شده و ۲۵۴ اثر از سراسر استان توسط ۲۱۴ گروه به دبیرخانه استانی ارسال شده که نشان از ظرفیت بالای فرهنگی و هنری این استان دارد.

وی با اشاره به روند انتخاب گروههای برتر افزود: از میان آثار استانی و پس از طی مراحل داوری مقدماتی، ۲۰ گروه به عنوان اثر برتر برای رقابت مرحله استانی انتخاب شده اند که به اجرای برنامه و رقابت نهایی خواهند پرداخت و از بین این گروه‌ها سه گروه برادر و سه گروه خواهر به عنوان برتر و به مرحله کشوری راه خواهند یافت.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت روح‌الله استان مرکزی بیان کرد: جشنواره سرود فجر بستری ارزشمند برای انعکاس آرمانهای انقلاب اسلامی و پرورش استعدادهای جوان در عرصه هنرهای متعهد است، این رویداد فرصتی برای اتحاد و همدلی هرچه بیشتر هنرمندان در جهت ترویج ارزشهای اسلامی-ایرانی است.

سرهنگ گودرزی تصریح کرد: مراسم اختتامیه این جشنواره در تاریخ ۲۶ شهریورماه با حضور مسئولان استانی و هنرمندان در فرهنگسرای شهر اراک برگزار و از گروههای برتر با اهدای لوح تقدیر و جوایز نقدی تقدیر به عمل خواهد آمد.