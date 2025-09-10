به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا وفا، در برنامه «فراسو» رادیو سلامت با بیان اینکه شایع‌ترین کمبود اسید چرب در دنیا، کمبود امگا ۳ است، افزود: امگا ۳ و امگا ۶ هر دو از اسیدهای چرب ضروری هستند که بدن انسان قادر به ساخت آن‌ها نیست و باید از طریق تغذیه تأمین شوند.

وی ادامه داد: اما متأسفانه در حال حاضر، مصرف امگا ۶ در رژیم غذایی مردم بسیار بیشتر از حد نیاز است و این مصرف بیش‌ازحد، خود می‌تواند آغازگر بیماری‌های التهابی باشد.»

وفا با تاکید بر اینکه عدم تعادل میان امگا ۳ و امگا ۶، بدن را به سمت التهاب سوق می‌دهد، بیان کرد: این موضوع به‌هیچ‌وجه عجیب نیست، چرا که الگوی غذایی مردم جهان در چند دهه اخیر تغییر کرده و بیشتر به سمت مصرف امگا ۶ رفته‌اند. در حالی که امگا ۳، که نقش ضدالتهابی دارد، به‌شدت در رژیم غذایی ما کم شده است.

وی با اشاره به منابع غذایی امگا ۳ گفت: ما منابع امگا ۳ را نمی‌شناسیم و نمی‌خوریم. ماهی‌های چرب، بذر کتان، روغن فلفل، و برخی مکمل‌ها از جمله منابع مهم امگا ۳ هستند که در رژیم غذایی روزانه کمتر دیده می‌شوند. این کمبود بسیار جدی است و باید برای آن چاره‌ای اندیشید.

وفا با بیان اینکه مصرف حداقل یک عدد مکمل امگا ۳ در روز برای همه افراد توصیه می‌شود، گفت: اما اگر فردی دچار بیماری‌های خودایمنی، آلرژی یا مشکلات مفصلی باشد، مصرف بیش از یک عدد نیز مفید خواهد بود.

وی ادامه داد: البته مصرف بیش از دو یا سه عدد ممکن است باعث بوی ناخوشایند ماهی در معده شود که برای برخی افراد آزاردهنده است.

این متخصص تغذیه در پایان اظهار کرد: برخی افراد به اشتباه مکمل‌های امگا ۶ مصرف می‌کنند، در حالی که بدن ما در زمینه امگا ۶ هیچ کمبودی ندارد. مشکل اصلی، کمبود امگا ۳ است. بنابراین باید آگاهانه به سمت مصرف منابع امگا ۳ رفت و از مصرف بی‌رویه امگا ۶ پرهیز کرد.