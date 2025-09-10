۱۱۴ هزار دانش آموز ایلامی راهی کلاس های درس می شوند

ایرج زینی وند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با نزدیک شدن به روزهای پایانی شهریور، مدارس استان ایلام در حال تکمیل آمادگی خود برای بازگشایی و استقبال از دانشآموزان هستند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان، امروز در قالب مانور بازگشایی مدارس از چند مدرسه شهر ایلام بازدید کرد و گفت: هدف از این مانور ارزیابی آمادگی مراکز آموزشی، شناسایی کمبودهای احتمالی در نیروهای تخصصی و اطمینان از آغاز سال تحصیلی بدون مشکل است.
وی افزود: در حوزه آموزش ابتدایی، ۱۰۰ درصد دانشآموزان پایه اول و هفتم ثبتنام شدهاند و میانگین ثبتنام در سطح استان به ۹۸ درصد رسیده است. همچنین تمامی نیروی انسانی مورد نیاز برای سال تحصیلی جدید تأمین شده، به گونهای که برخلاف سال گذشته هیچ مدرسهای مهرماه را بدون معلم آغاز نخواهد کرد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام با اشاره به توزیع کتب درسی گفت: حدود ۹۸ درصد کتابهای مورد نیاز به شهرستانها و مناطق تحویل شده و مابقی نیز در حال تکمیل است.
زینیوند ادامه داد: از اول مهر، بیش از ۱۱۴ هزار دانشآموز و ۱۱ هزار معلم در ۱۴۰۰ فضای آموزشی استان مشغول به فعالیت خواهند شد.
نظر شما