۵۶۰ هزار دانش آموز مازندران آماده ورود به مدرسه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، شعبانعلی رستمی صبح دوشنبه در مراسم مانور بازگشایی مدارس در دبستان شکوه شهرستان بابل، از آمادگی کامل استان برای آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد و اظهار کرد: در سال تحصیلی پیش‌رو، بیش از ۵۳۰ هزار دانش‌آموز در مقاطع مختلف تحصیلی و ۳۲ هزار نوآموز پیش‌دبستانی در مدارس مازندران به تحصیل خواهند پرداخت.

رستمی همچنین به وضعیت مدارس کم‌جمعیت اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، ۱۳۳ مدرسه ابتدایی و ۲۷ مدرسه در مقطع متوسطه با کمتر از پنج دانش‌آموز در استان مازندران فعالیت می‌کنند که این مدارس عمدتاً در مناطق دورافتاده و روستایی قرار دارند و برای این مدارس نیز برنامه‌ریزی ویژه‌ای صورت گرفته است.

وی در ادامه افزود: هدف ما این است که سال تحصیلی جدید با کیفیتی بالا و در فضایی ایمن آغاز شود تا تمامی دانش‌آموزان در مناطق مختلف استان از امکانات مناسب برخوردار شوند.

هم‌زمان با مانور بازگشایی مدارس، مسئولان آموزش و پرورش استان، با حضور میدانی در مدارس مختلف، آمادگی فضاهای آموزشی، تجهیزات و نیروی انسانی را مورد بررسی قرار دادند.