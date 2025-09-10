به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مفدا، دومین جشنواره دستیاری روانپزشکی کشور به همت گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و با همکاری و حمایت معاونت فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت و معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ ۱۹ تا ۲۱ شهریور در بیمارستان روزبه برگزار می‌شود.

این جشنواره سه روزه شامل سخنرانی‌ها و پنل های آموزشی پژوهشی همراه با امتیاز بازآموزی، کارگاه های مختلف از جمله تاب آوری در دوره دستیاری و بازی های مختلف آموزشی است.

در حاشیه این جشنواره، رویداد شب شعر "سایه سرو روان" در تاریخ ۲۰ شهریور برگزار می‌شود. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبگاه جشنواره به این آدرس مراجعه کنید.