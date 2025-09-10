  1. حوزه و دانشگاه
  2. دانشجویی
۱۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۴۴

دومین جشنواره دستیاری روانپزشکی کشور در تهران برگزار می‌شود

دومین جشنواره دستیاری روانپزشکی کشور در تهران برگزار می‌شود

دومین جشنواره دستیاری روانپزشکی کشور در بیمارستان روزبه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مفدا، دومین جشنواره دستیاری روانپزشکی کشور به همت گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و با همکاری و حمایت معاونت فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت و معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ ۱۹ تا ۲۱ شهریور در بیمارستان روزبه برگزار می‌شود.

این جشنواره سه روزه شامل سخنرانی‌ها و پنل های آموزشی پژوهشی همراه با امتیاز بازآموزی، کارگاه های مختلف از جمله تاب آوری در دوره دستیاری و بازی های مختلف آموزشی است.

در حاشیه این جشنواره، رویداد شب شعر "سایه سرو روان" در تاریخ ۲۰ شهریور برگزار می‌شود. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبگاه جشنواره به این آدرس مراجعه کنید.

دومین جشنواره دستیاری روانپزشکی کشور در تهران برگزار می‌شود

کد خبر 6585532

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها