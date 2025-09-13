آغاز نخستین مسابقه الکترونیکی سیره نبوی در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، شعبه تبلیغ دینی وابسته به اداره امور دینی آستان مقدس علوی از آغاز نخستین مسابقه الکترونیکی سیره نبوی خبر داد.

این مسابقه به مناسبت سالروز میلاد پیامبر (ص) و در چارچوب فعالیت‌های هفته بین‌المللی «الصادقین» و برای چهارمین سال متوالی برگزار می‌شود.

شیخ هانی کنانی، مسئول شعبه تبلیغ دینی آستان علوی در این باره گفت: این مسابقه بر اساس کتاب «سیره نبوی نزد اهل بیت (علیهم السلام)» نوشته شیخ علی کورانی، جلد نخست از صفحه (۱) تا صفحه (۲۵۰) است.



وی افزود: هدف از این مسابقه، تثبیت مفاهیم اصیل نبوی در ذهن شرکت‌کنندگان از طریق منبعی موثق است که سیره معطر پیامبر اکرم (ص) را روشن می‌سازد.

شیخ هانی کنانی تصریح کرد: شرکت در مسابقه از طریق اپلیکیشن «وافد» وابسته به مرکز فن‌آوری اطلاعات و با همکاری بخش رسانه آستان مقدس علوی انجام می‌شود.



وی همچنین بر لزوم به‌روزرسانی اپلیکیشن برای تکمیل فرآیند ثبت‌نام و شرکت تأکید کرد.

مسئول شعبه تبلیغ دینی آستان علوی در مورد جوایز این مسابقه گفت: نفر نخست سفر عمره به بیت‌الله الحرام را دریافت خواهد کرد و برای نفر دوم یک تبلت، و برای نفر سوم جایزه نقدی در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر، به هفت برنده دیگر یک شمشیر مرمرین از صحن علوی شریف اهدا خواهد شد.

لازم به ذکر است که مسابقه تا دهم اکتبر ۲۰۲۵(۱۸ مهرماه) ادامه خواهد داشت و نتایج آن در پانزدهم همان ماه (۲۳ مهرماه) اعلام می‌شود. این مسابقه نشان دهنده اهتمام آستان مقدس علوی به بهره‌گیری از فن‌آوری‌های نوین در نشر معارف دینی و خدمت به زائران و علاقه‌مندان به سیره معطر نبوی است.