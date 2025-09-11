به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن خمینی، در مراسم تجدید میثاق واقفان، خیران و مدیران و اعضای سازمان اوقاف و امور خیریه با آرمان‌های بنیان‌گذار انقلاب اسلامی، ضمن تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) و گرامیداشت هفته وقف، اظهار داشت: کارهای بزرگی در حوزه وقف انجام شده اما ارتقای کیفیت نیروی انسانی یکی از مهم‌ترین نیازهای امروز است.

وی افزود: حضور در عرصه‌های مختلف وقف نیازمند کارشناسان خبره است و سطح کارکنان باید روزبه‌روز تعالی پیدا کند.

وی وقف را سنتی کهن و جهانی دانست که در جوامع مختلف وجود داشته و دارد و اشاره کرد که حتی دانشگاه‌های بزرگی در دنیا به عنوان موقوفه شناخته می‌شوند.

سید حسن خمینی گفت: پیامبر اکرم (ص) نخستین وقف‌کننده بود و اصرار داشت که هرکس توانمند است، وقف کند و صحابه نیز این سنت را پی گرفتند.

سید حسن خمینی با اشاره به آیاتی از قرآن، وقف را نشأت گرفته از قصد قربت و معنویت الهی خواند و تاکید کرد: این روحیه در جهان امروز کم‌رنگ شده است.

وی ادامه داد: جریان امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی، قیام لله است و تفاوت لشکر امیرالمؤمنین (ع) و معاویه در همین موضوع بود؛ یکی برای خدا می‌جنگید و دیگری برای غیر خدا.

وی راه برون‌رفت از مشکلات امروز را قیام لله دانست و گفت که این همان چیزی است که ملت ایران را در برابر دشمنان پیروز کرده است.

سید حسن خمینی در پایان تأکید کرد که مکتب شیعه بر اساس عاشورا و حماسه‌سازی از شهادت است و هویت این مکتب، قیام و ایثار است.