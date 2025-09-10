به گزارش خبرگزاری مهر، بیمه مرکزی مصوبه جلسه ۵۰۸ مورخ ۸ مرداد ۱۴۰۴ شورای عالی بیمه با عنوان «نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی مؤسسات بیمه» را به شرکتهای بیمه ابلاغ کرد.
محاسبه نسبت توانگری مالی طبق آئیننامه جدید و اعمال نظارت بر آن بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی ۱۴۰۵ خواهد بود.
طبق این ابلاغیه مؤسسات بیمه موظف هستند برای سال مالی ۱۴۰۴ علاوه بر محاسبه نسبت توانگری مالی طبق مفاد آئیننامه شماره ۶۹، محاسبه مذکور را بر اساس آئیننامه جدید نیز انجام داده و نتیجه را به بیمه مرکزی ارائه کنند.
در این بخشنامه همچنین تأکید شده است که محاسبه نسبت توانگری مالی طبق آئیننامه جدید و نظارت بر آن بر مبنای صورتهای مالی حسابرسیشده سال ۱۴۰۵ اعمال خواهد شد.
گفتنی است آئیننامه شماره ۱۱۰ با عنوان «نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی مؤسسات بیمه» مشتمل بر ۴ فصل، ۱۲ ماده و یک تبصره در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ به شرکتهای بیمه ابلاغ شد.
متن کامل آییننامه نحوهخ محاسبه توانگری مالی شرکتهای بیمه را از اینجا دریافت کنید.
