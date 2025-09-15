رشد قابل توجه حق بیمه تولیدی صنعت بیمه

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس ارقام خوداظهاری شرکتهای بیمه در سامانه سنهاب، حق بیمه تولیدی بازار بیمه در این مدت به حدود ۲۶۹ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۵.۸ درصد رشد داشته است. همچنین تعداد بیمهنامههای صادر شده به بیش از ۳۱.۷ میلیون فقره رسیده که معادل ۰.۱ درصد رشد است.
از سوی دیگر، خسارت پرداختی شرکتهای بیمه در این دوره به ۱۳۳.۳ هزار میلیارد تومان رسیده که رشدی چشمگیر معادل ۶۵.۹ درصد نسبت به سال گذشته را نشان میدهد. تعداد خسارتهای پرداختشده نیز با ۲۳.۹ درصد رشد به ۴۰.۷ میلیون مورد رسیده است.
نسبت خسارت صنعت بیمه که از تقسیم خسارت پرداختی به حق بیمه تولیدی محاسبه میشود، با افزایش ۶ واحد به حدود ۴۹.۶ درصد رسیده است. لازم به ذکر است که این نسبت نمیتواند در پنج ماه اول سال معیار کاملی برای ارزیابی عملکرد باشد، چرا که هنوز حق بیمه برخی بیمهنامهها به صورت کامل انجام نشده است.
سهم بخش غیردولتی و رشتههای بیمهای عمده
سهم بخش غیردولتی از حق بیمه تولیدی ۸۱.۶ درصد و خسارت پرداختی ۷۸.۶ درصد بوده است. همچنین سهم رشته بیمه درمان از حق بیمه بازار ۴۷.۴ درصد و از خسارت پرداختی ۴۴ درصد است. سهم رشته شخص ثالث و مازاد نیز به ترتیب ۲۲.۱ درصد از حق بیمه و ۲۴.۱ درصد از خسارت است.
بیمه زندگی با سهم ۱۲.۳ درصد از حق بیمه و ۱۴.۶ درصد از خسارت پرداختی در جایگاه سوم و بیمه بدنه اتومبیل نیز سهمی معادل ۴.۳ درصد از حق بیمه و ۷.۸ درصد از خسارت را به خود اختصاص داده است.
نظر شما