به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی آبادیآبادی عصر چهارشنبه در شهرستان مه ولات اظهار کرد: احداث پروژه عظیم نیروگاه ۲۰۰ مگاواتی مه ولات، نشانه عزم جدی دولت و بخش خصوصی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش وابستگی کشور به سوخت‌های فسیلی است.

وزیر نیرو گفت: احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰۰ مگاواتی مه‌ولات یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر در شرق کشور است که علاوه بر تأمین پایدار برق، سالانه مانع انتشار بیش از ۲۱۹ هزار تن دی‌اکسیدکربن و صرفه‌جویی ۱۱۵ میلیون لیتر سوخت مایع خواهد شد.

علی آبادی بیان کرد: اجرای این پروژه با سرمایه‌گذاری بیش از ۶,۲۰۰ میلیارد تومان و مشارکت بخش خصوصی و صندوق توسعه ملی، نمونه‌ای موفق از هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی در مسیر تحقق اهداف کلان انرژی کشور است.

وی افزود: با احداث این نیروگاه برای ۴۰۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد می‌شود و پس از بهره‌برداری نیز فرصت‌های شغلی پایدار برای مردم منطقه به همراه خواهد داشت. این پروژه نقطه عطفی در حرکت خراسان رضوی به سمت تبدیل‌شدن به قطب انرژی‌های تجدیدپذیر ایران است.