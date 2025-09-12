به گزارش خبرنگار مهر، یزدان رضایی صبح جمعه در جریان سفر به شهرستان خواف از فراهم شدن بسترهای جدید سرمایهگذاری در حوزه آب و انرژی خبر داد و اظهار کرد: همه ما متعهد به ساختن ایرانی آباد هستیم و این دغدغه مشترک ماست.
معاون اقتصادی وزارت نیرو بیان کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دستاوردهای چشمگیری در بخش آب و برق حاصل شده اما مصرف نادرست منابع، یکی از دلایل بروز مشکلات فعلی در این حوزههاست.
وی با اشاره به کاهش سرمایهگذاری در حوزه آب و برق طی یکی دو دهه اخیر، افزود: طی یک سال گذشته با ابلاغ بیش از ۳۰ رویه اصلاح اقتصادی در این بخشها، که با همکاری و هماهنگی ذینفعان و سرمایهگذاران تدوین شده، تلاش شده است تا نارساییهای موجود برطرف شود.
رضایی ادامه داد: امروز شاهد علاقهمندی مطلوب سرمایهگذاران برای ورود به عرصه آب و انرژی هستیم، به ویژه در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر که شهرستان خواف از ظرفیتهای مهمی همچون باد، خورشید و منابع آبی برخوردار است.
به گفته معاون اقتصادی وزیر نیرو، فرصتها و طرحهای متعددی در زمینه توسعه انرژیهای نو و بهینهسازی مصرف آب و انرژی در این منطقه تعریف شده و از سرمایهگذاران دعوت شده تا با همت مسئولان محلی، قراردادهای اجرایی در این حوزهها منعقد کنند.
وی تأکید کرد: دغدغه توسعه و آبادانی کشور، سرمایهگذاری پایدار در زیرساختها و بهرهگیری بهینه از منابع، مسئولیت مشترک همه ماست و تحقق آن نیازمند مشارکت فعال بخش خصوصی و همکاری همه ارکان نظام است.
