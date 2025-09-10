آغاز عملیات اجرایی نیروگاه ۲۰۰ مگاواتی خورشید مه ولات

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه با حضور وزیر نیرو، مدیران عامل شرکتهای توزیع نیروی برق خراسان رضوی و برق منطقهای و سایر مسئولان استانی، عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی ۲۰۰ مگاواتی گلرنگ در شهرستان مهولات آغاز شد. این پروژه عظیم با سرمایهگذاری بالغ بر ۶۲۰۰ میلیارد تومان، گامی مهم در راستای تبدیل خراسان رضوی به قطب انرژیهای تجدیدپذیر کشور به شمار میرود.
آئین کلنگزنی این پروژه با حضور وزیر نیرو، مدیران ارشد صنعت برق و جمعی از مقامات استانی برگزار شد. این نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۲۰۰ مگاوات، از جمله طرحهای کلیدی برای توسعه زیرساختهای انرژی پاک در منطقه محسوب میشود.
خدابنده، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی، در حاشیه این مراسم اظهار کرد: برای یکپارچهسازی سیاستگذاری و تسریع در اجرای پروژههای تجدیدپذیر، ستاد توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر در استان تشکیل شده است. این ستاد وظیفه سیاستگذاری کلان، تأمین مالی، تأمین زمین و هماهنگیهای لازم را بر عهده دارد.
وی با اشاره به پیشرفتهای چشمگیر استان در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر افزود: تاکنون ۲۰۰ مگاوات ظرفیت این نیروگاهها به شبکه برق استان متصل شده و برنامهریزی برای دستیابی به ۴۰۰ مگاوات تا پایان سال جاریوی در جریان است. پروژههای بزرگمقیاس با ظرفیتهای ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ مگاوات نیز در دست اجرا هستند که عمدتاً با سرمایهگذاری بخش خصوصی و بدون وابستگی گسترده به تسهیلات بانکی تأمین مالی شدهاند.
خدابنده با تأکید بر هدفگذاری بلندمدت استان برای تولید ۳۰۰۰ مگاوات برق از منابع تجدیدپذیر، خاطرنشان کرد: با حمایتهای استاندار و مذاکرات انجامشده با سرمایهگذاران، دستیابی به این هدف کاملاً امکانپذیر است.
گفتنی است؛ برای احداث نیروگاه خورشیدی گلرنگ بیش از ۶,۲۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری پیشبینی شده که ۳۰ درصد آن توسط بخش خصوصی و ۷۰ درصد از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی تأمین خواهد شد.
