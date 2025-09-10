به گزارش خبرنگار مهر، عباس علیآبادی عصر چهارشنبه در حاشیه سفر یکروزه خود به تربتحیدریه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه، دستیابی به این هدف تابع تلاش و فراهم شدن شرایط است، اظهار کرد: فرآیندها نشان میدهد که ما داریم به این سمت حرکت میکنیم. و امیدوارم این زحمتی که کشیده میشود، به حداکثر بهرهوری در صنایع، کشاورزی و خانوارها منجر شود.
وزیر نیرو با اشاره به سابقه ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر در کشور، خاطرنشان کرد: در ۲۰ سال گذشته، کل ظرفیت انرژی تجدیدپذیر کشور حدود ۱۲۰۰ مگاوات بود، اما خوشبختانه در همین یک سال اخیر رکوردهای بسیار خوبی به جا گذاشته شد.
وی افزود: این عدد نسبتاً خوبی است، اما برای سال آینده امیدوارم که بتوانیم رکوردی بالای ۱۰۰۰۰ مگاوات را محقق کنیم.
وزیر نیرو به پروژههای مختلف در دست اجرا اشاره کرد و گفت: همزمان در حال ساخت نیروگاههای بادی، خورشیدی و همچنین سیستمهای ذخیرهساز انرژی هستیم که مکمل این اقدامات هستند که جمع این ظرفیتها عدد قابل توجهی خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه نمیتوان تمام نیاز برق کشور را تنها از طریق منابع تجدیدپذیر تأمین کرد، گفت: همزمان با توسعه تجدیدپذیرها، نیروگاههای حرارتی نیز در حال احداث هستند و تا سال آینده ظرفیت قابل توجهی در این بخش نیز اضافه خواهد شد.
ایران در زمره کشورهای سازنده نیروگاههای گازی در جهان است
علی آبادی با اشاره به افزایش ۳۰ مگاواتی نیروگاه ۵۴۶ مگاواتی برق باشد تربتحیدریه که برق ۳۰ هزار خانوار را تأمین میکند، افزود: اگر بخواهیم چنین ظرفیتی را با سرمایهگذاری دولتی ایجاد کنیم، هزینه بسیار بالایی خواهد داشت.
وزیر نیرو به تفاوت بین ظرفیت اسمی و ظرفیت عملی نیروگاهها پرداخت و افزود: یک نیروگاه ممکن است ظرفیت اسمی ۵۰۰ مگاواتی داشته باشد، اما ظرفیت عملی آن در حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد این مقدار باشد. اکنون ۹۵ هزار واحد نیروگاهی در کشور داریم، اما در پیک مصرف نمیتوانیم از همه آنها بهره ببریم.
وی با بیان اینکه مهندسان ایرانی از جمله افتخارات کشور هستند، خاطرنشان کرد: امروز ما در دنیا با بزرگان جهان رقابت میکنیم و رقابت موفق ایران با شرکتهای آمریکایی در الجزایر برای احداث نیروگاه گواهی بر این توانایی است.
علی آبادی با تأکید بر توانمندی متخصصان داخلی در طراحی و ساخت نیروگاههای گازی گفت: کاری که مهندسان ایرانی در طراحی و بومیسازی سیستمهای خنککاری برای نیروگاههای گازی در شرایط مختلف آب و هوایی انجام دادهاند، بسیار ارزشمند است و نظیر ندارد.
