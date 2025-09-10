به گزارش خبرنگار مهر، محسن زنگنه ظهر چهارشنبه در آئین بهره‌برداری از پروژه تصفیه خانه فاضلاب شماره ۲ از آمادگی شهرستان برای راه‌اندازی «اولین بازار آب کشور» خبر داد و اظهار کرد: تمام زیرساخت‌های لازم بر اساس برنامه هفتم توسعه آماده است.

نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در حوزه آب، با وجود بحران‌های شدید، تربت‌حیدریه یکی از شهرستان‌هایی بود که کمترین قطعی آب را تجربه کرد که حاصل زحمات اداره آبفا و آب منطقه‌ای بود.

وی با بیان اینکه تربت‌حیدریه اولین شهرستانی است که تمام لامپ‌های معابر شهری آن به ال‌ای‌دی تبدیل شده، گفت: این طرح با جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی انجام شد و الگویی برای کل استان شد.

زنگنه همچنین از حل مشکل برق کشاورزان از طریق خرید برق سبز از بورس انرژی خبر داد و گفت: با این اقدام، خاموشی ۷۰ چاه برق در منطقه تقریباً به صفر رسید.