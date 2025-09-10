  1. استانها
تربت‌حیدریه آماده راه‌اندازی «بازار آب» در کشور 

تربت حیدریه - نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس شورای اسلامی از آمادگی شهرستان تربت حیدریه برای راه‌اندازی «اولین بازار آب کشور» خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن زنگنه ظهر چهارشنبه در آئین بهره‌برداری از پروژه تصفیه خانه فاضلاب شماره ۲ از آمادگی شهرستان برای راه‌اندازی «اولین بازار آب کشور» خبر داد و اظهار کرد: تمام زیرساخت‌های لازم بر اساس برنامه هفتم توسعه آماده است.

نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در حوزه آب، با وجود بحران‌های شدید، تربت‌حیدریه یکی از شهرستان‌هایی بود که کمترین قطعی آب را تجربه کرد که حاصل زحمات اداره آبفا و آب منطقه‌ای بود.

وی با بیان اینکه تربت‌حیدریه اولین شهرستانی است که تمام لامپ‌های معابر شهری آن به ال‌ای‌دی تبدیل شده، گفت: این طرح با جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی انجام شد و الگویی برای کل استان شد.

زنگنه همچنین از حل مشکل برق کشاورزان از طریق خرید برق سبز از بورس انرژی خبر داد و گفت: با این اقدام، خاموشی ۷۰ چاه برق در منطقه تقریباً به صفر رسید.

