به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی اعلمی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان اتکا در مراسم افتتاحیه طرح‌های توسعه‌ای – زیرساختی سازمان اتکا اظهارکرد: سازمان اتکا در راستای تحقق تدابیر فرماندهی معظم کل قوا مقام معظم رهبری با توجه به برنامه پیشرفت و تحول پنج ساله مصوب ستادکل نیروهای مسلح و با هدف تولید پایدار و سالم به توسعه زیرساخت وارتقاء ظرفیت‌های تولیدی با اولویت مناطق محروم و کم برخوردار، به منظور افزایش اشتغالزایی با مشارکت مردم نموده است.

وی با بیان اینکه پروژه‌های آماده افتتاح و مورد بهره برداری از ابتدای شروع به کار دولت چهاردهم با ارزش سرمایه گذاری بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد ریال و اشتغالزایی ۱۱۰۰ نفر را در پی داشته است که تعداد ۱۲ پروژه خاتمه یافته در شهریورماه سال ۱۴۰۴ افتتاح شد.



اعلمی با اشاره به اینکه ساخت فارم شماره ۲ مرغ گوشتی شهید بهشتی استان خوزستان با ظرفیت ۱۰۰ هزار قطعه، مساحت ۳۰ هزار متر مربع و ارزش سرمایه گذاری ۲۳۰ میلیارد تومان و اشتغال زایی ۱۰ نفر امروز به بهره برداری می‌رسد. همچنین دو فارم مرغ گوشتی نیز در استان گلستان با ظرفیت ۳۰۰ هزار قطعه در ۱۶ سالن به ارزش هزار و ۷۲۰ میلیارد ریال با اشتغالزایی بیش از ۳۰ نفر آغاز به کار می‌کند.



مدیرعامل سازمان اتکا با اشاره به پروژه‌های زنجیره فروشگاهی این سازمان که قرار است به بهره برداری برسد بیان کرد: بهسازی فروشگاه‌های جزیره کیش، ولایت شیراز و مرکز همدان با توسعه سطوح فروش بالغ بر ۵۷۰۰ متر مربع و ارزش سرمایه گذاری تقریباً ۷۵۰ میلیارد ریال انجام شده است.



اعلمی با بیان اینکه در راستای توسعه زنجیره برنج نیز کارخانه شالیکوبی شرکت شفارود استان گیلان با ظرفیت ۷۰ تن در روز و سرمایه گذاری بالغ بر ۲۸ میلیارد ریال و حدود ۱۰ نفرآماده افتتاح می‌باشد، گفت: در زمینه توسعه زنجیره صنایع غذایی نیز کارخانه فرآوری و بسته بندی چای ایرانی با ظرفیت ۹ هزار و ۶۰۰ بسته در روز و سرمایه گذاری ۱۰۰ میلیارد ریال و اشتغالزایی ۵ نفر، ساخت مخزن ذخیره روغن خام گنجه رودبار با ظرفیت ۳ هزار تن در سال، ۴۸۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری به بهره برداری خواهد رسید.



اعلمی افزود: همچنین سیستم آبیاری تحت فشار مجتمع کشت و صنعت دهلران با مساحت ۳۰۰ هکتار و ۲۸۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری از جمله پروژه‌هایی است که امروز در راستای توسعه زنجیره زراعت و آبیاری افتتاح می‌شود.