به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت در گزارشی با اشاره به شکست عملیات نظامی دیروز رژیم صهیونیستی در قطر در ترور رهبران حماس نوشت که مقامات صهیونیست در موفقیت این حمله علیه رهبران حماس در دوحه تردید دارند.

این رسانه‌ها صهیونیستی با اشاره به اینکه جزئیات شکست در این عملیات مبهم است، به نقل از دو منبع جاسوسی این رژیم اعلام کرد که اطلاعات موجود تاکنون آنها را در مورد توانایی وارد آوردن آسیب‌های کشنده به اهداف مورد نظر در این بدبینانه است.

این روزنامه در تشریح جزئیات این مطلب نوشت که ابتدا ارزیابی‌های مثبتی در بخش سرویس جاسوسی و شاباک در مورد نتایج عملیات وجود داشت، زیرا حمله پس از شروع جلسه رهبران حماس آغاز شد و این اطمینان خاطر وجود داشت که اکثر رهبران ارشد حماس در ساختمان هدف حضور دارند. علاوه بر اینکه بمب‌ها به ساختمان اصابت کرده و خسارات زیادی به آن وارد کردند.