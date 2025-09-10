جلسه شورای امنیت درباره حمله رژیم صهیونیستی به قطر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز عربی، منابع خبری از برگزاری جلسه شورای امنیت درباره حمله روز گذشته رژیم صهیونیستی به قطر خبر دادند.

این جلسه به درخواست الجزایر و پاکستان برگزار خواهد شد.

خبرگزاری «رویترز» به نقل از منابع مطلع گزارش داد: «الجزایر درخواست تشکیل جلسه شورای امنیت در روز چهارشنبه برای بررسی حمله اسرائیل به رهبران حماس در قطر را ارائه کرده است».

شبکه «ریانووستی» نیز به نقل از منابع خود گفت که نمایندگی پاکستان در سازمان ملل نیز خواستار برگزاری جلسه شورای امنیت شده است.