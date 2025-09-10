  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۴۰

جدیدترین واکنش امیر قطر به حمله رژیم صهیونیستی

جدیدترین واکنش امیر قطر به حمله رژیم صهیونیستی

امیر قطر در گفتگوی تلفنی سلطان عمان با وی از اقداماتی خبر داد که این کشور در قبال رژیم صهیونیستی انجام خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دیوان امیری قطر اعلام کرد که سلطان عمان تماس تلفنی با امیر قطر داشته است و همبستگی خود را با قطر به دنبال حمله رژیم صهیونیستی به قطر اعلام کرده است.

سلطان عمان همچنین به شدت این حمله را محکوم کرده است.

همچنین سلطان عمان تاکید کرده است که حمله اسرائیل اقدامی جنایتکارانه و نقض همه قوانین بین المللی و تهدیدی برای امنیت قطر و کشورهای منطقه است.

وی بر مخالفت کشورش با هر حمله‌ای که امنیت قطر و منطقه را به خطر اندازد، تاکید کرده و از حمایت کشورش از قطر در اقدامات مربوط به حمایت از امنیت آن خبر داد.

دیوان امیری قطر بیان کرد: امیر قطر به سلطان عمان تاکید کرده است که دوحه همه اقدامات را برای حمایت از امنیتش و حفظ حاکمیتش در قبال حمله اسرائیل انجام خواهد داد.

امیر قطر تاکید کرد: حمله اسرائیل جنایتکارانه و تهدیدی برای امنیت قطر و منطقه است.

کد خبر 6585642

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها