جدیدترین واکنش امیر قطر به حمله رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دیوان امیری قطر اعلام کرد که سلطان عمان تماس تلفنی با امیر قطر داشته است و همبستگی خود را با قطر به دنبال حمله رژیم صهیونیستی به قطر اعلام کرده است.

سلطان عمان همچنین به شدت این حمله را محکوم کرده است.

همچنین سلطان عمان تاکید کرده است که حمله اسرائیل اقدامی جنایتکارانه و نقض همه قوانین بین المللی و تهدیدی برای امنیت قطر و کشورهای منطقه است.

وی بر مخالفت کشورش با هر حمله‌ای که امنیت قطر و منطقه را به خطر اندازد، تاکید کرده و از حمایت کشورش از قطر در اقدامات مربوط به حمایت از امنیت آن خبر داد.

دیوان امیری قطر بیان کرد: امیر قطر به سلطان عمان تاکید کرده است که دوحه همه اقدامات را برای حمایت از امنیتش و حفظ حاکمیتش در قبال حمله اسرائیل انجام خواهد داد.

امیر قطر تاکید کرد: حمله اسرائیل جنایتکارانه و تهدیدی برای امنیت قطر و منطقه است.