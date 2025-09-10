واکنش وزارت خارجه چین به حمله رژیم صهیونیستی به قطر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی، همزمان با موج گسترده محکومیت‌های منطقه‌ای و بین المللی حملات رژیم صهیونیستی به قطر، وزارت خارجه چین نیز با انتشار بیانیه‌ای، حملات هوایی این رژیم به دوحه پایتخت قطر را به شدت محکوم کرد و آن را نقض حاکمیت این کشور دانست.

وزارت خارجه چین اعلام کرد: ما حمله اسرائیل به دوحه را به شدت محکوم می‌کنیم و با هرگونه نقض حاکمیت قطر مخالفیم.

وزارت خارجه چین در بیانیه خود تصریح کرده است: ما به شدت نگران تشدید احتمالی تنش‌هایی هستیم که ممکن است حمله اسرائیل به قطر به دنبال داشته باشد.

این وزارتخانه افزود: از برخی قدرت‌های بزرگ می‌خواهیم که نقشی سازنده در کاهش تنش‌های منطقه‌ای ایفا کنند.