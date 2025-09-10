  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۱۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۱۴

واکنش وزارت خارجه چین به حمله رژیم صهیونیستی به قطر

واکنش وزارت خارجه چین به حمله رژیم صهیونیستی به قطر

وزارت خارجه چین به حمله رژیم صهیونیستی به قطر واکنش داد و اعلام کرد: ما حمله اسرائیل به دوحه را به شدت محکوم می‌کنیم و با هرگونه نقض حاکمیت قطر مخالفیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی، همزمان با موج گسترده محکومیت‌های منطقه‌ای و بین المللی حملات رژیم صهیونیستی به قطر، وزارت خارجه چین نیز با انتشار بیانیه‌ای، حملات هوایی این رژیم به دوحه پایتخت قطر را به شدت محکوم کرد و آن را نقض حاکمیت این کشور دانست.

وزارت خارجه چین اعلام کرد: ما حمله اسرائیل به دوحه را به شدت محکوم می‌کنیم و با هرگونه نقض حاکمیت قطر مخالفیم.

وزارت خارجه چین در بیانیه خود تصریح کرده است: ما به شدت نگران تشدید احتمالی تنش‌هایی هستیم که ممکن است حمله اسرائیل به قطر به دنبال داشته باشد.

این وزارتخانه افزود: از برخی قدرت‌های بزرگ می‌خواهیم که نقشی سازنده در کاهش تنش‌های منطقه‌ای ایفا کنند.

کد خبر 6585630

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها