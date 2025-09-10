واکنش سفیر صهیونیستها در سازمان ملل به جلسه امروز شورای امنیت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، همزمان با درخواست الجزایر برای برگزاری جلسه‌ اضطراری در شورای امنیت برای بررسی حمله رژیم صهیونیستی به قطر، سفیر این رژیم در سازمان ملل بر ادامه ترورها تاکید کرد.

دانی دانون، سفیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل، گفت: شورای امنیت امروز قرار است جلسه‌ای اضطراری پس از حمله به رهبران حماس در دوحه برگزار کند.

سفیر رژیم صهیونیستی مدعی شد: من به شورای امنیت توضیح دادم که تروریست‌ها نه در غزه، نه در لبنان و نه در قطر مصونیتی ندارند. ما عقب‌نشینی نخواهیم کرد و به اقدامات قاطع خود علیه رهبران تروریسم در هر کجا که باشند، ادامه خواهیم داد.

گفتنی است که پیش از این خبرگزاری «رویترز» به نقل از منابع مطلع گزارش داد: «الجزایر درخواست تشکیل جلسه شورای امنیت در روز چهارشنبه برای بررسی حمله اسرائیل به رهبران حماس در قطر را ارائه کرده است».

شبکه «ریانووستی» نیز به نقل از منابع خود گفت که نمایندگی پاکستان در سازمان ملل نیز خواستار برگزاری جلسه شورای امنیت شده است.