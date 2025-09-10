به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شهرام ولی‌خانی، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف یک دستگاه موتورسیکلت قاچاق توسط پلیس پاکدشت خبرداد.

فرمانده انتظامی پاکدشت، با اشاره به جزئیات این عملیات اظهار داشت: در راستای برنامه‌های مستمر مقابله با فروش و نگهداری کالای قاچاق، تیم‌های عملیاتی پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان پاکدشت با انجام بازرسی‌های هدفمند و منسجم از اماکن مختلف، موفق به کشف این دستگاه موتورسیکلت قاچاق فاقد پلاک و هرگونه مدارک شناسایی شدند.

وی افزود: این موتورسیکلت که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده بود، ارزش تقریبی ۹ میلیارد ریال دارد که با همکاری و هماهنگی مقام قضائی و اخذ دستور قضائی، بلافاصله به پارکینگ منتقل شد تا اقدامات قانونی لازم در خصوص آن انجام شود.

ولی‌خانی در پایان ضمن تاکید بر اهمیت همکاری مردمی در پیشبرد مأموریت‌های انتظامی، از تمامی شهروندان پاکدشتی خواست تا با مشاهده و گزارش هرگونه موارد مشکوک و غیرقانونی، پلیس را در حفظ امنیت و آرامش جامعه یاری کنند.

وی خاطرنشان کرد: امنیت اجتماعی یک مقوله همگانی است و مشارکت مردم نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت پلیس دارد.