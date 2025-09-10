https://mehrnews.com/x38YZ4 ۱۹ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۰۸ کد خبر 6585896 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۱۹ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۰۸ هنرنمایی پسران خورشید در میهمانی امت احمد یاسوج یاسوج- گروه پسران و دختران خورشید در میهمانی امت احمد در وصف پیامبر(ص) و امام جعفر صادق(ع) سرود خواندند. دریافت 22 MB کد خبر 6585896 کپی شد مطالب مرتبط آغاز جشن بزرگ امت احمد در یاسوج برگزاری جشن امت احمد عصر چهارشنبه در یاسوج برگزاری ۴۰۰ برنامه جشن در روز میلاد پیامبر (ص) در کهگیلویه و بویراحمد ستاد بزرگداشت سال پيامبر اعظم (ص) تشكيل مي شود برچسبها مهمانی امت احمد(ص) یاسوج اداره کل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد
