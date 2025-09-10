برگزاری جشن امت احمد عصر چهارشنبه در یاسوج

حجت الاسلام سید هاشم موسوی نیا در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: جشن بزرگ امت احمد همزمان با میلاد دخت نبی مکر اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و ششمین اختر تابناک امامت و ولایت امام جعفر صادق (ع) عصر چهارشنبه ۱۹ شهریور در مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار میشود.
وی با اشاره به اینکه اینکه این جشن عصر امروز در خیابان مصلی امام خمینی (ره) یاسوج از ساعت ۱۶و ۳۰ دقیقه برگزار میشود، اظهار کرد: برنامههای محفل انس با قرآن، دعوت از خوانندگان محلی، قرعه کشی، پذیرایی موکب ها و و جشن و سرور در این برنامه تدارک دیده شده است.
معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد پیشتر از برگزاری ۴۰۰ جشن بزرگ همزمان با هفته وحدت در همه مناطق استان خبر داده بود.
