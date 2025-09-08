برگزاری ۴۰۰ برنامه جشن‌ در روز میلاد پیامبر (ص) در کهگیلویه و بویراحمد

حجت الاسلام سید رضا افتخاری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به فرارسیدن هفته وحدت و ایام فرخنده میلاد فخر کائنات، حضرت محمد مصطفی (ص) و رئیس مذهب تشیع، حضرت امام جعفر صادق (ع)، گفت: استان کهگیلویه و بویراحمد خود را برای برپایی جشن بزرگ «مهمانی امت احمد» آماده میکند.
وی اظهار کرد: به همین مناسبت، بیش از ۴۰۰ برنامه متنوع فرهنگی، مذهبی و اجتماعی در سراسر استان به همت هیئات مذهبی، روحانیون، مساجد، نهادهای فرهنگی و مشارکت خودجوش مردمی تدارک دیده شده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: این برنامهها با هدف تبیین سیره نبوی، ترویج فرهنگ اهل بیت (ع) و تحکیم وحدت امت اسلامی برگزار خواهد شد.
وی افزود: در تمامی شهرستانهای استان، جشنهای محوری و متمرکز با حضور اقشار مختلف مردم برپا خواهد شد و همچنین برپایی مواکب و ایستگاههای صلواتی در میادین و معابر اصلی شهرها، از دیگر برنامههای شاخص این ایام است که فضایی سرشار از معنویت، برادری و شادمانی را در جایجای استان ایجاد خواهد کرد.
حجت الاسلام افتخاری مهمترین برنامه شاخص و محوری هفته وحدت را جشن «مهمانی امت احمد» در مرکز استان، شهر یاسوج، عنوان کرد و ادامه داد: این جشن با حضور گسترده مردم ولایتمدار چهارشنبه، ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۴، از ساعت ۱۶:۳۰ در، خیابان مصلای امام خمینی (ره) برگزار میشود.
وی برنامه سخنرانی، محفل نورانی انس با قرآن با حضور قاریان بینالمللی «استاد اسفیدانی و استاد مسیحپور»، مدیحهسرایی ذاکران اهل بیت، اجرای هنرمندانه مرتضی باب و کوروش رضوانی، و برنامههای ویژه گروه سرود و گروه طنز و قرعهکشی و اهدای جوایز ارزنده را از برنامههای مهم این جشن عنوان کرد.
