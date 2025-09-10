توکل شاکرمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای پویش «به عشق پیامبر اکرم می‌بخشم» در لرستان، اظهار داشت: در قالب این پویش دو میلیارد تومان برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در لرستان جمع‌آوری شد.

وی عنوان کرد: با جمع‌آوری این دو میلیارد تومان، ۳۰ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد لرستان از زندان آزاد شدند.

مدیر نمایندگی ستاد دیه در لرستان با بیان اینکه از این تعداد ۱۰ نفر بدهکار مهریه و نفقه بودند، همچنین ۲۰ نفر دیگر بدهکار مالی بودند، گفت: از مجموع این تعداد زندانی آزاد شده، چهار نفر خانم و مابقی مرد بودند.

شاکرمی کل بدهی این ۳۰ نفر را ۴۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: از این میزان ۳۳ میلیارد تومان از طریق اعصار بخشیده شد، چهار میلیارد تومان باگذشت و مصالحه شکات بخشیده شد، یک میلیارد تومان از طریق تسهیلات قرض‌الحسنه ستاد دیه و دو میلیارد هم از طریق پویش یاد شده جمع‌آوری شد.