نسیم سهیلی کارگردان مستند «میراث باد» در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: این فیلم به داستان آسیابهای بادی شهر نشتیفان میپردازد که در معرض خطر نابودی قرار دارند. این آسیابهای بادی دارای قدمتی چند هزار ساله هستند. موضوع فیلم، این آسیابهای بادی و فردی به نام آقای گندمی است که آخرین متولی آسیابهای بادی در ایران به شمار میرود و در همان منطقه زندگی میکند. داستان این مستند به زندگی وی، فعالیتهایش و همچنین خود آسیابهای بادی اختصاص دارد.
وی درباره آشنایی با این سوژه توضیح داد: در طول سفرهای متعدد به نقاط مختلف ایران، با آقای گندمی سوژه مستند آشنا شدم. از سوی دیگر، با توجه به علاقه شخصی به موضوعات تاریخی، این سوژه برایم جذاب بود. بنابراین، در کنار روایت پیشینه تاریخی و اهمیت این آسیابهای بادی، زندگی آقای گندمی را نیز به عنوان آخرین بازماندهای که به شکل تجربی با این آسیابها آشنایی دارد، دنبال کردیم.
این مستندساز با اشاره به روایت دراماتیک و شاعرانه این مستند گفت: این فیلم تاکنون در چندین جشنواره بینالملل حضور داشته است و جالب اینکه فیلم ما سال گذشته در جشنواره چندرسانهای میراث پذیرفته نشد.
سهیلی درباره روند تحقیق، پژوهش و فیلمبرداری این مستند بیان کرد: بخش تحقیق و پژوهش در مستندسازی، از اهمیت بالایی برخوردار است. در فرآیند پژوهش، ارتباط با سوژه شکل میگیرد و نحوه روایت و نگاه کارگردان به سوژه مشخص میشود. به عنوان کارگردان، پروژه تحقیق و پژوهش این اثر را به مدت شش ماه دنبال کردم و طی آن، سفرهای متعددی انجام دادم و گفتگوهای مکرری با سوژه اصلی داشتم تا در نهایت به روایتی نو از این میراث فرهنگی دست یابم.
وی در پایان یادآور شد: پیش از این، فیلمهای متعددی با موضوع آسیابهای بادی ساخته شده بود اما هیچکدام موفق نبودهاند؛ چرا که همگی نگاهی تکراری داشتند. ما با نگاهی جدید و دلیلی متفاوت به این موضوع پرداختیم و به دلیل همین روایت متمایز، مستند با استقبال مواجه شد.
عوامل مستند «میراث باد» عبارتند از نویسنده و کارگردان: نسیم سهیلی، تهیهکننده: انجمن سینمای جوانان و نسیم سهیلی، تهیهکننده اجرایی: رهام رسولی، مدیر فیلمبرداری: یوسف صفایی، تدوین: حجت حیدری، صدابرداران: فواد بهبودی، احمد محمدی، تصاویر هوایی: مصطفی شیروانی، صداگذار: گیسو آزاد روش، اصلاح رنگ و نور: مهران جبلی، مدیر تولید: سمانه حسینی، جلوههای بصری: مهدی حدادی، طراح پوستر: مریم سهیلی و مشاور رسانهای: علی کشاورز.
