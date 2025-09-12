سید باقر سید رضایی مدیر کل پذیرش و امور اداری ایثارگران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه گفته می‌شود برای برخی از جانبازان عملیات مرصاد پرونده جانبازی تشکیل نمی‌شود، اعلام کرد: به استناد بند الف ماده ۱۱ آئین‌نامه تعیین و احراز مصادیق عملی شهید، حکم شهید و سایر مصادیق ایثارگری (مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ هیئت وزیران)، مرجع تشکیل پرونده و احراز اولیه حوادث، حسب مورد نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سایر سازمان‌های ذیربط هستند.

وی افزود: به استناد ماده ۸ آئین‌نامه فوق‌الذکر، بنیاد به عنوان مرجع پذیرش و تطبیق مصادیق ایثارگری با مفاد آئین‌نامه معرفی شده است.

مدیر کل پذیرش و امور اداری ایثارگران بیان داشت: در خصوص حوادث مربوط به عملیات مرصاد، همه پرونده‌های واصله از نیروهای مسلح مورد بررسی و تطبیق احراز قرار گرفته و در صورت کامل بودن پرونده، تأیید شده است.

رضایی تصریح کرد: افرادی که در عملیات مرصاد بودند فعالیت آنها جز مصادیق ایثارگری است.