افتتاح نمایشگاه گروهی «هنرمندان معاصر» در باغ موزه قصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی باغ موزه قصر، نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی با عنوان «هنرمندان معاصر» در زمینه‌های عکس و نقاشی در باغ موزه قصر افتتاح می شود.

در این نمایشگاه که در ۲ بخش اساتید و هنرمندان جوان برگزار خواهد شد، آثار هنرمندان جوان در کنار آثار استادانی چون رسول اولیازاده، شاهین آروین، رضا رحیمی لسکو،‌ احمد طالبی، رحیم نوه‌سی و حسین هادی پوربروجنی به نمایش در خواهد آمد.

هدف از برپایی هم‌زمان نمایشگاه استادان و هنرمندان جوان این است که مخاطبان بتوانند حاصل کار نسل‌های مختلف هنرهای تجسمی را مقایسه کنند و به تشابهات و تفاوت‌ها پی ببرند. ضمن اینکه قرار گرفتن نام‌های شناخته شده در کنار نام هنرمندان جوان باعث دیده‌شدن بهتر کارهای نو و پیشرفت هر چه بیشتر هنرمندان جوان در این زمینه می‌شود.

نمایشگاه «هنرمندان معاصر» روز جمعه ۲۱ دی ساعت ۱۵ در نگارخانه ملک‌الشعرای بهار باغ موزه قصر افتتاح می‌شود و تا روز چهارشنبه ۲۶ دی ادامه دارد. بازدید از این نمایشگاه برای عموم آزاد و رایگان است.