سمیه جعفری در گفتوگو با خبرنگار مهر از ورود جریانات شمالی به استان خبر داد و گفت: امروز پنجشنبه با استقرار این جریانات، در بسیاری از مناطق استان افزایش ابر و رگبارهای پراکنده پیشبینی میشود.
وی افزود: از روز سهشنبه با ورود امواج تراز میانی جو، ناپایداریها در منطقه تشدید شده که پیامد آن وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، رگبار باران، رعدوبرق و کاهش محسوس دما خواهد بود.
جعفری با اشاره به تداوم این وضعیت اظهار کرد: ناپایداریهای جوی با شدت کمتر تا اواسط هفته آینده در استان ادامه خواهد داشت.
به گفته وی، مینودشت با دمای ۲۳ درجه سانتیگراد خنکترین شهر استان در ۲۴ ساعت گذشته بوده و پارک ملی گلستان نیز کمینه دمای ۲۳ درجهای را ثبت کرده است. همچنین، اینچهبرون با ۳۶ درجه گرمترین نقطه استان گزارش شده است.
کارشناس هواشناسی گلستان گفت: کمینه صبح امروز گرگان نیز ۲۶ درجه سانتیگراد بوده و پیشبینی میشود حداکثر دمای امروز این شهر به ۳۲ درجه برسد.
