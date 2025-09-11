هوای اصفهان و ۴ شهر مجاور آلوده است

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفیت هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۳ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ۱۰ صبح روز پنجشنبه بیستم شهریور با میانگین ۱۱۵ AQI برای سومین روز پیاپی در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (سالمندان، افراد دارای بیماری‌های تنفسی و قلبی، زنان باردار و کودکان) است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در ایستگاه دانشگاه صنعتی با عدد ۱۳۴، خیابان رودکی ۱۳۷، خیابان رهنان ۱۲۸، و بولوار کاوه ۱۲۲، خیابان میرزا طاهر ۱۰۹ و ولدان ۱۱۷ AQI وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و در زینبیه با عدد ۱۵۲ و کردآباد ۱۵۸ AQI قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان می‌دهد.

شاخص هوا همچنین در ایستگاه پارک زمزم با عدد ۷۵، خیابان ۲۵ آبان ۹۳، سپاهان‌شهر ۸۸، خیابان فرشادی ۸۰ و خیابان فیض ۹۶ AQI در شرایط قابل قبول است.

شاخص هوای شهر خمینی شهر با میانگین ۱۲۹، زرین‌شهر ۱۰۸ و کاشان ۱۱۸ AQI ناسالم برای گروه‌های حساس و قهجاورستان با میانگین ۱۶۱ در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.