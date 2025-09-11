به گزارش خبرگزاری مهر، کامران حقی‌آبی اظهار کرد: امروز پنجشنبه ۲۰ شهریور، آسمان بیشتر مناطق استان صاف تا کمی ابری و در برخی ساعات همراه با وزش باد خواهد بود.

وی ادامه داد: روزهای جمعه ۲۱ شهریور و شنبه ۲۲ شهریور، وزش باد در استان شدید و همراه با گرد و خاک خواهد بود. شدت باد در روز یکشنبه ۲۳ شهریور کمتر است.

مدیرکل هواشناسی البرز درباره وضعیت دما هم گفت: دمای هوای کرج امروز به ۳۵ درجه و از فردا تا اوایل هفته آینده با افت چهار درجه‌ای به ۳۱ درجه سانتیگراد می‌رسد.

وی درباره وضعیت دمای سایر مناطق استان هم اعلام کرد: طی این مدت بیشینه دمای هوای چهارباغ از ۳۶ به ۳۱، اشتهارد و نظرآباد از ۳۵ به ۳۱، فردیس از ۳۴ به ۲۹، ساوجبلاغ از ۳۱ به ۲۸ و طالقان از ۳۱ به ۲۷ درجه سانتیگراد خواهد رسید.