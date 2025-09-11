به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو بخشنامه شماره ۱۶۰۶۶/۰۱ مورخ ۲۵/۰۱/۱۴۰۱ موضوع ابلاغ عناوین گواهینامههای حرفهای مورد نیاز به عنوان یکی از شرایط تخصصی لازم برای داوطلبان تصدی سمت مدیریتی در مؤسسات اعتباری و مهارت انجام عملیات قرضالحسنه، طبق هماهنگیهای انجام شده، مقرر است آزمونهای مربوط به گواهینامههای سنجش صلاحیتهای حرفهای بانکداری و گواهینامه مهارت انجام عملیات قرضالحسنه در صندوقهای قرضالحسنه در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ به شرح جدول زیر برگزار میشود.
|زمانبندی آزمونهای نیمه دوم سال ۱۴۰۴
|عنوان آزمون
|زمان ثبت نام
|زمان دریافت کارت
ورود به جلسه
|تاریخ آزمون
|مدیریت ریسک موسسات اعتباری
|۲۲ تا ۲۸ شهریور
|۱ تا ۳ مهر
|۳ مهر
|مهارت انجام عملیات قرضالحسنه
|۱۹ تا ۲۵ مهر
|۲۹ مهر تا ۱ آبان
|۱ آبان
|بانکداری اسلامی
|۱۰ تا ۱۶ آبان
|۲۰ تا ۲۲ آبان
|۲۲ آبان
|بانکداری پایه
|۸ تا ۱۴ آذر
|۱۸ تا ۲۰ آذر
|۲۰ آذر
|بانکداری پیشرفته
|۶ تا ۱۲ دی
|۱۶ تا ۱۸ دی
|۱۸ دی
|مهارت انجام عملیات قرضالحسنه
|۲۰ تا ۲۶ دی
|۳۰ دی تا ۲ بهمن
|۲ بهمن
|حسابرسی داخلی موسسات اعتباری
|۱۸ تا ۲۴ بهمن
|۲۸ تا ۳۰ بهمن
|۳۰ بهمن
|بانکداری دیجیتال و فنآوریهای نوین بانکی
|۲ تا ۸ اسفند
|۱۲ تا ۱۴ اسفند
|۱۴ اسفند
لازم به توضیح است، با توجه به تصمیم متخذه کمیته گواهینامههای حرفهای بانکداری در جلسه مورخ ۰۸/۰۳/۱۴۰۳ عناوین گواهینامههای حرفهای اصول بانکداری (۱) و (۲) و مدیریت فناوری اطلاعات مؤسسات اعتباری به ترتیب به عناوین بانکداری پایه و پیشرفته و بانکداری دیجیتال و فنآوریهای نوین بانکی تغییر یافته است.
خاطرنشان میشود، گواهینامههای افراد موفق در آزمون گواهینامههای مذکور با عناوین پیشین، دارای اعتبار است.
نظر شما