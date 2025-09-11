به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو بخشنامه شماره ۱۶۰۶۶‏‏‏‏‏‏‏/۰۱ مورخ ۲۵/‏۰۱/‏۱۴۰۱‬ موضوع ابلاغ عناوین گواهینامه‌های حرفه‌ای مورد نیاز به عنوان یکی از شرایط تخصصی لازم برای داوطلبان تصدی سمت مدیریتی در مؤسسات اعتباری و مهارت انجام عملیات قرض‌الحسنه، طبق هماهنگی‌های انجام شده، مقرر است آزمون‌های مربوط به گواهینامه‌های سنجش صلاحیت‌های حرفه‌ای بانکداری و گواهینامه مهارت انجام عملیات قرض‌الحسنه در صندوق‌های قرض‌الحسنه در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ به شرح جدول زیر برگزار می‌شود.



زمانبندی آزمون‌های نیمه دوم سال ۱۴۰۴ عنوان آزمون زمان ثبت نام زمان دریافت کارت

ورود به جلسه تاریخ آزمون مدیریت ریسک موسسات اعتباری ۲۲ تا ۲۸ شهریور ۱ تا ۳ مهر ۳ مهر مهارت انجام عملیات قرض‌الحسنه ۱۹ تا ۲۵ مهر ۲۹ مهر تا ۱ آبان ۱ آبان بانکداری اسلامی ۱۰ تا ۱۶ آبان ۲۰ تا ۲۲ آبان ۲۲ آبان بانکداری پایه ۸ تا ۱۴ آذر ۱۸ تا ۲۰ آذر ۲۰ آذر بانکداری پیشرفته ۶ تا ۱۲ دی ۱۶ تا ۱۸ دی ۱۸ دی مهارت انجام عملیات قرض‌الحسنه ۲۰ تا ۲۶ دی ۳۰ دی تا ۲ بهمن ۲ بهمن حسابرسی داخلی موسسات اعتباری ۱۸ تا ۲۴ بهمن ۲۸ تا ۳۰ بهمن ۳۰ بهمن بانکداری دیجیتال و فن‌آوری‌های نوین بانکی ۲ تا ۸ اسفند ۱۲ تا ۱۴ اسفند ۱۴ اسفند





لازم به توضیح است، با توجه به تصمیم متخذه کمیته گواهینامه‌های حرفه‌ای بانکداری در جلسه مورخ ۰۸/‏۰۳/‏۱۴۰۳‬ عناوین گواهینامه‌های حرفه‌ای اصول بانکداری (۱) و (۲) و مدیریت فناوری اطلاعات مؤسسات اعتباری به ترتیب به عناوین بانکداری پایه و پیشرفته و بانکداری دیجیتال و فن‌آوری‌های نوین بانکی تغییر یافته است.

خاطرنشان می‌شود، گواهینامه‌های افراد موفق در آزمون گواهینامه‌های مذکور با عناوین پیشین، دارای اعتبار است.