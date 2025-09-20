شهریار نفیسی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دلیل اعتراض و تجمع برخی دستیاران پزشکی سال چهارم در پی نتایج آزمون گواهینامه توضیح داد: بیشتر کسانی که در این آزمون مردود شده‌اند، تمایل دارند به نوعی پذیرفته شوند. البته برخی برای توجیه درخواستشان دلایل مختلفی مطرح می‌کنند که اغلب آنها وارد نیست.

مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه یکی از دلایل این اعتراض جنگ ۱۲ روزه بوده است، گفت: مثلاً موضوع جنگ ۱۲ روزه مطرح شده است؛ اما این دلیل چندان پذیرفته‌شده نیست، چون این افراد ۴ سال آموزش دیده‌اند و درس خوانده‌اند. آزمون گواهینامه جمع‌بندی زحمات این چهار سال است و ۱۲ روز تأثیر عمده‌ای بر این موضوع نداشته است.

وی ادامه داد: برخی دیگر معتقدند که برگزاری همزمان آزمون گواهینامه و دانشنامه باعث سخت‌تر شدن آزمون امسال شده است، اما اساساً آزمون گواهینامه آزمون مهم‌ترین است و لازم است کیفیت بیشتری داشته باشد.

مشاور معاون آموزشی وزیر بهداشت در مورد تعداد شرکت‌کنندگان و معترضین توضیح داد: در این آزمون بیش از ۳ هزار نفر شرکت کردند و حدود ۷ درصد از آن‌ها نسبت به نتایج معترض هستند.

نفیسی با تأیید این موضوع که اعتراضات مورد پذیرش نیست، گفت: این معترضین درخواست دارند که به آن‌ها ارفاق شود، ما در دو مرحله ارفاق‌هایی برای افراد انجام دادیم تا درصد قبولی به حد مطلوب و قابل قبول برسد.